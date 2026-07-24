Nach Remis gegen Planegg: Kastl wartet auf den TSV Murnau

Nach dem Remis gegen Planegg haben die Murnauer Fußballer diese Woche an ihren Schwächen im Angriffsdrittel gearbeitet. Am Freitag geht es nach Kastl.
Das Gehalt der Murnauer Fußballer ist der Applaus der Menge. Oder solche Begebenheiten wie die am Montag. Der TSV hatte zum Mannschaftsfoto in der Fußgängerzone geladen, sogar einen lebensgroßen Drachen organisiert. Wie die Fußballer die Marktstraße hinaufzogen in voller Montur, schallten ihnen Ovationen aus allen Ecken entgegen. Manche in den Restaurants erhoben sich sogar. „Dafür machen wir’s“, sagt der verletzte Kapitän Phillip Mühlbauer. Auch Trainer Andreas Haidl war angetan vom Erlebten: „Fühlt sich gut an, die Jungs sind auch absolute Sympathieträger.“
Wie weggeweht waren die Szenen vom vergangenen Samstag, dem ersten kleinen Dämpfer (1:1 gegen Planegg). „Davon lassen wir uns doch nicht aus der Ruhe bringen“, betont Haidl. Nichts hat sich verändert an der Herangehensweise, nur ein Warnhinweis kam hinzu, mit dem die Trainer ohnehin jede Partie versehen. In der Landesliga verschenkt keiner die Punkte. An diesem Freitag macht sich die Drachenschar auf nach Kastl. Das Drachenmobil, also der Teambus samt Fans, rollt bereits nachmittags um 15.30 Uhr los. Auch bei den Anhängern ist die Vorfreude ungetrübt. Ein kleiner Punktverlust vermag nicht einzureißen, was sie sich über Wochen, teilweise Jahre errichtet haben. „Wir haben einen Weg eingeschlagen, den gehen wir konsequent weiter“, erklärt Haidl.
Gewiss sieht er Entwicklungsfelder, das erste wurde gleich diese Woche bearbeitet. Anhand der Videobilder ließen sich die Schwächen im Angriffsdrittel gut darstellen. Die Lösungen sind kein Rezept, das man mal schnell in der Apotheke abgibt. „Es braucht auch Zeit, heißt nicht, dass es gleich funktioniert.“ Trainiert haben sie aber, wie sie in bessere Abschlusspositionen kommen. Auf jeden Fall gehen die Murnauer davon aus, dass sich Toreschießen gegen Kastl wie das Bearbeiten einer Metallplatte anfühlt. Die Männer vom Land sind bekannt für ihren leidenschaftlichen Fußball, ihre heißen Heimschlachten, ihre körperlich starken Auftritte. Nicht anders erklärt sich auch der Auftakterfolg in Freilassing. „Umsonst gewinnst du da nicht 2:0, das war Warnung genug“, betont Haidl.
Besonders beeindruckte ihn die reife Art der Kastler, hatten die doch einen relativ großen Umbruch zu managen. Starke Leute gingen, darunter Top-Mann Sebastian Spinner, der sich mit 34 Jahren nochmals in der Bayernliga probiert. Acht Neue kamen im Gegenzug, einige junge, talentierte Kicker sowie ein paar aus unteren Klassen, was ja per se nichts Schlechtes bedeuten muss, wie Murnau selbst beweist. Als Trainer übernahm Martin Göppinger, eine Vereinslegende mit über 400 Spielen, der am besten verkörpert, für was dieser Klub steht: ehrlichen, leidenschaftlichen Arbeiterfußball und „extrem viel Körperlichkeit“, wie Haidl anfügt. Er selbst hat nicht nur den Gegner, sondern auch die nächste Woche im Blick. Bereits am Mittwoch legt die Liga den nächsten Spieltag ein, es geht also direkt an die Belastungssteuerung. Welche Wechsel der Coach vornehmen wird, verrät er nie im Vorfeld. Bloß auf Luis Zehetmeier geht er ein. Der verpasste Einheiten mit einem dicken Sprunggelenk. Sein Einsatz ist fraglich.