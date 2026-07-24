Nach Remis gegen Planegg: Kastl wartet auf den TSV Murnau Landesliga Südost von Andreas Mayr · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

Das Bild nach dem Applaus: Der TSV Murnau zog für das Mannschaftsfoto durch die Fußgängerzone. – Foto: Andreas Mayr

Nach dem Remis gegen Planegg haben die Murnauer Fußballer diese Woche an ihren Schwächen im Angriffsdrittel gearbeitet. Am Freitag geht es nach Kastl.

Das Gehalt der Murnauer Fußballer ist der Applaus der Menge. Oder solche Begebenheiten wie die am Montag. Der TSV hatte zum Mannschaftsfoto in der Fußgängerzone geladen, sogar einen lebensgroßen Drachen organisiert. Wie die Fußballer die Marktstraße hinaufzogen in voller Montur, schallten ihnen Ovationen aus allen Ecken entgegen. Manche in den Restaurants erhoben sich sogar. „Dafür machen wir’s“, sagt der verletzte Kapitän Phillip Mühlbauer. Auch Trainer Andreas Haidl war angetan vom Erlebten: „Fühlt sich gut an, die Jungs sind auch absolute Sympathieträger.“ Wie weggeweht waren die Szenen vom vergangenen Samstag, dem ersten kleinen Dämpfer (1:1 gegen Planegg). „Davon lassen wir uns doch nicht aus der Ruhe bringen“, betont Haidl. Nichts hat sich verändert an der Herangehensweise, nur ein Warnhinweis kam hinzu, mit dem die Trainer ohnehin jede Partie versehen. In der Landesliga verschenkt keiner die Punkte. An diesem Freitag macht sich die Drachenschar auf nach Kastl. Das Drachenmobil, also der Teambus samt Fans, rollt bereits nachmittags um 15.30 Uhr los. Auch bei den Anhängern ist die Vorfreude ungetrübt. Ein kleiner Punktverlust vermag nicht einzureißen, was sie sich über Wochen, teilweise Jahre errichtet haben. „Wir haben einen Weg eingeschlagen, den gehen wir konsequent weiter“, erklärt Haidl.

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