Nach Remis gegen Aschheim: Forstinning feiert den Titel mit Bengalos Meisterfeier in Forstinning von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser

Begleitet von einem Bengalofeuerwerk wurden der Lösch-Elf vom BFV-Spielleiter die Meister-Insignien überreicht. – Foto: ARL

Der VfB Forstinning empfing Aschheim zum letzten Heimspiel. Nach dem Remis gab es die Meisterurkunde und ein spektakuläres Feuerwerk.

In einem mehr als würdigen Rahmen fand das letzte Saisonheimspiel in der Bezirksliga Ost des frisch gebackenen Meisters und Aufsteigers VfB Forstinning statt. Vom lange Zeit sehr hartnäckigen Verfolger FC Aschheim trennte sich der nun wieder landkreisweit ligahöchste Verein vor etwa 400 Zusehern bei bestem Fußballwetter mit einem 1:1-Remis und bewahrte somit seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit in diesem Spieljahr. Gleich im Anschluss der Partie bekam der VfB von Hans Mayer, dem Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes für die Bezirksliga Ost, die Meisterurkunde und einen, nun ja, Pokal überreicht. Begleitet von einem Bengalofeuerwerk einiger VfB-Fans und Akteuren aus der zweiten und dritten Mannschaft. Und selbstredend dauerte die dritte Halbzeit mit der offiziellen Meisterfeier weit länger als die beiden Halbzeiten davor.

Die Mannschaft von Meistertrainer Gery Lösch konnte die Partie entspannt angehen. Zuerst einmal standen aber die Spieler des FC Aschheim mit einer sehr sportlichen Geste beim Einlaufen Spalier und gratulierten dem Konkurrenten. Die Gäste brauchten aus der Partie aber noch einen Zähler, um sich endgültig den zweiten Rang und damit die Relegationsteilnahme zur Landesliga zu sichern.

FB BZL Forstinning (rot) Daniele Ciarlesi --- vs Aschheim – Foto: Sro