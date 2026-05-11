Nach Remis gegen Aschheim: Forstinning feiert den Titel mit Bengalos

Der VfB Forstinning empfing Aschheim zum letzten Heimspiel. Nach dem Remis gab es die Meisterurkunde und ein spektakuläres Feuerwerk.
In einem mehr als würdigen Rahmen fand das letzte Saisonheimspiel in der Bezirksliga Ost des frisch gebackenen Meisters und Aufsteigers VfB Forstinning statt. Vom lange Zeit sehr hartnäckigen Verfolger FC Aschheim trennte sich der nun wieder landkreisweit ligahöchste Verein vor etwa 400 Zusehern bei bestem Fußballwetter mit einem 1:1-Remis und bewahrte somit seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit in diesem Spieljahr.
Gleich im Anschluss der Partie bekam der VfB von Hans Mayer, dem Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes für die Bezirksliga Ost, die Meisterurkunde und einen, nun ja, Pokal überreicht. Begleitet von einem Bengalofeuerwerk einiger VfB-Fans und Akteuren aus der zweiten und dritten Mannschaft. Und selbstredend dauerte die dritte Halbzeit mit der offiziellen Meisterfeier weit länger als die beiden Halbzeiten davor.
Die Mannschaft von Meistertrainer Gery Lösch konnte die Partie entspannt angehen. Zuerst einmal standen aber die Spieler des FC Aschheim mit einer sehr sportlichen Geste beim Einlaufen Spalier und gratulierten dem Konkurrenten. Die Gäste brauchten aus der Partie aber noch einen Zähler, um sich endgültig den zweiten Rang und damit die Relegationsteilnahme zur Landesliga zu sichern.
Um die 90 Minuten kurz zusammenzufassen: Das fast schon erwartete Unentschieden kam am Ende auch zustande. Aschheims ehemaliger Profi Mehmet Ekici ließ seine immer noch erkennbare Klasse bei Ballbehandlung und Entscheidungsfindung mit einem feinen Tor zum 0:1 von der Strafraumgrenze aufblitzen (17.). Forstinnings Dzemo Sefidanoski, mit vielen entscheidenden Toren in der Rückrunde für den VfB, egalisierte zwei Minuten später nach einem ebenfalls exzellenten Sololauf zum 1:1-Ausgleich.
Die vielleicht etwas besseren Chancen für den FCA im zweiten Durchgang gingen in der allgemeinen Feierstimmung auf und vor allem neben dem Platz dann schon fast unter.
Auf die Kicker des VfB Forstinning wartet nun eine ruhige Trainingswoche mit nur einer Einheit, ehe am kommenden Samstag das finale Saisonspiel beim noch abstiegsgefährdeten SB DJK Rosenheim stattfindet und gleich anschließend der Flieger für einen Großteil der Mannschaft in den Süden zum Meisterausflug abhebt. Die Aschheimer empfangen den im Tabellenkeller befindlichen TSV Zorneding und warten dann auf ihre Gegner in der Aufstiegsrelegation.