Nach Remis bei Ex-Club: Lasauvage-Trainer zurückgetreten

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie uns von Frédéric Di Biase selber mitgeteilt wurde, sind der Trainer und sein Torwarttrainer von ihren Posten beim FC Minière Lasauvage zurückgetreten. Man sei beim Amtsantritt Mitte Dezember zwar gut im Verein aufgenommen worden, doch den FuPa gegenüber getätigten Angaben zufolge hätte es Differenzen über die Ziele für die Zukunft gegeben, die nicht Di Biases Vorstellungen entsprochen hätten.