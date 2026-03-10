Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Nach Remis bei Ex-Club: Lasauvage-Trainer zurückgetreten
Fred di Biase nach nur vier Monaten im Amt schon wieder weg
Wie uns von Frédéric Di Biase selber mitgeteilt wurde, sind der Trainer und sein Torwarttrainer von ihren Posten beim FC Minière Lasauvage zurückgetreten. Man sei beim Amtsantritt Mitte Dezember zwar gut im Verein aufgenommen worden, doch den FuPa gegenüber getätigten Angaben zufolge hätte es Differenzen über die Ziele für die Zukunft gegeben, die nicht Di Biases Vorstellungen entsprochen hätten.