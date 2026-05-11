Nach Remis: Aufstiegsrelegation für Garching endgültig vom Tisch

Spielerisch alles reingeworfen: Der Garchinger Thomas Niggl grätscht in den Ball. – Foto: Dieter Michalek

Es war nicht das erste Mal, dass der VfR Garching an seiner eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Auch bei dem 1:1 (0:0) gegen das Kellerkind SVA Palzing haben die Garchinger die Punkte und damit die letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation verspielt.

Heimbilanz nur mittelprächtig

Die Garchinger machten eigentlich ein gutes Spiel und erarbeiteten sich einige Chancen. Schon vor der Pause waren sie der Führung näher. In der 59. Minute bereitete Gottfried Agbavon den Führungstreffer von Leon Sternke vor. Und dann hatte der Stürmer beste Chancen, um mit dem 2:0 den Sack zuzumachen. Viermal standen die Garchinger alleine vor dem Kasten des SV Palzing, der demnächst Abstiegsrelegation spielen muss. Spielerisch war alles in Ordnung.