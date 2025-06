Nach Relegations-Drama: Zukunft von Haching-Trainer Marc Endres noch offen

Die SpVgg Unterhaching muss einen Doppelabstieg verkraften: Die Profis stiegen in die Regionalliga ab, die zweite Mannschaft beendete das einjährige Bayernliga-Gastspiel mit dem Sturz in die Landesliga. Im Hinspiel verloren die Hachinger mit 0:2 gegen Gebenbach. Im Rückspiel reichte das 1:1 nicht, um das Ruder herumzureißen.

Auch sonst gab es zahlreiche Relegations-Dramen: Der TuS Geretsried „feierte“ trotz einer 1:2-Pleite beim Rückspiel gegen den TSV Schwabmünchen. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Daniel Dittmann mit 4:0 gewonnen und steigt in die Bayernliga auf. Auch der SC Olching konnte das 0:1 aus dem Hinspiel gegen den FC Stätzling nicht mehr drehen und stieg nach einer Nullnummer im Rückspiel vor heimischer Kulisse in die Bezirksliga ab.

Das größte Drama spielte sich im Isartal ab, wo der frühere Bayernligist SV Pullach bis in die Bezirksliga durchgereicht wurde. Im Hinspiel gewann der FC Wacker auf einem Kunstrasenplatz mit 1:0 gegen das Team von Trainer Vinzenz Loistl, der sich verabschieden wird. Das Rückspiel raubte den 600 Zuschauern den Atem. Josef Burghard flog kurz vor der Pause nach einer Notbremse vom Platz – Wacker ging im Anschluss per Foulelfmeter in Führung (45.+4).

In Unterzahl zogen die Gastgeber nach einer Stunde auf 3:1 davon, doch der Gast aus Sendling hatte einen Helden im Team, den Dreifach-Torschützen Norbert Bzunek – und die besseren Nerven: Endstand 3:3. Damit schaffte Wacker den Aufstieg in die Landesliga. Zusammen mit den Münchner Direktaufsteigern SV Aubing und SVN München und dem Landkreis-Team SV Dornach bilden die Münchner Teams in der kommenden Saison wieder eine stärkere Fraktion in der Landesliga.