Nach reinigendem Gewitter schlägt der FC Hauingen den FC Wehr

Tore: 1:0, 2:0 beide Moritz Keller (5., 17.), 2:1 Keser (38.), 3:1 A. Vogt (55.), 3:2 Rebis (63./FE).

Gut erholt zeigten sich die Lörrach-Stettener vom ersten Punktverlusten in der Vorwoche beim FC Schönau (1:1) Im Derby dominierten die Hausherren gegen eine sich im freien Fall befindliche Weiler Mannschaft, die über die komplette Spielzeit chancenlos blieb. Nicht einmal zehn Sekunden waren gespielt, da schepperte es bereits im Gästetor. Nach dem Anspiel für die Weiler eroberte Stetten den Ball, Tarik Vidjen hatte keine Probleme, seine Elf früh in Führung zu bringen. Nach Fabio Viterittis 2:0-Freistoßtreffer (40.) blieb der TuS auch nach der Pause am Drücker und baute den Vorsprung sukzessive aus. „Kopfmäßig waren wir alle parat. Das schnelle 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte TuS-Trainer Andreas Schatz. Der Weiler Reservecoach Sascha Samardzic konstatierte: „Natürlich ist die Situation besorgniserregend. Aber wir werden weiterarbeiten und uns der Situation stellen.“

Tore: 1:0 Vidjen (1.), 2:0 Viteritti (40.), 3:0 Benai (50.), 4:0 Vitteritti (62.), 4:1 M. Rusch (71.), 5:1 Selmani (83.), 6:1 Sucameli (88.).