Nach Regionalliga-Aufstieg: Maxi Berwein verlässt TSV Landsberg „Ein schöneres Ende kann man sich nicht vorstellen“ von Michel Guddat · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Maxi Berwein zieht es in die Heimat zum FC Penzberg. – Foto: Maximilian Merkl/FuPa

Herber Verlust für den TSV Landsberg: Der Regionalliga-Aufsteiger verliert im Sommer seinen absoluten Leistungsträger. Maxi Berwein zieht es in die Heimat.

Mission erfüllt. Der TSV Landsberg steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga auf. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Seit 18 Spielen ist die Mannschaft von Christoph Rech ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 10. Oktober 2025. 0:2 gegen Tabellenführer 1860 München II. Ein Grund für die letzte Pleite: das Fehlen von Maximilian Berwein. Ein Szenario, an das sich Landsberg künftig gewöhnen muss. Maxi Berwein verlässt den TSV Landsberg und wechselt zum FC Penzberg Denn nach zwei Spielzeiten am Lech zieht es „Berwy“ zurück zum FC Penzberg, in die Bezirksliga. Zurück zu den Wurzeln, in die Heimat. Die Entscheidung, Landsberg zu verlassen, fiel dem Offensivmann alles andere als leicht und dennoch: „Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt“, erzählt Berwein gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich war die letzten Jahre viel unterwegs, habe viel Zeit auf der Straße und auf dem Fußballplatz verbracht.“ Nun sei es an der Zeit – Berwein zieht es mit seiner Frau Lisa nach Garmisch-Partenkirchen – das Privatleben in den Vordergrund zu rücken.

Dass Berwein den Sprung in die Regionalliga nicht mitgeht, ist eine bewusste und ehrliche Entscheidung. „Die Regionalliga ist nicht mehr so relevant für mich, weil man nochmal mehr Arbeit und Fleiß reinstecken muss. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wollte ich auch gar nicht einen Kaderplatz in Anspruch nehmen, weil ich nicht mehr das leisten kann und will, was ich mir dann selbst wünschen würde.“ Emotionaler Abschied am Lech: „Ein schöneres Ende kann man sich nicht vorstellen“ Und so flossen nach dem letzten Heimspiel (5:2 gegen Heimstetten) die Tränen: „Es waren Freudentränen. Für das, was wir geschafft haben, aber natürlich auch dafür, dass es jetzt vorbei ist.“ 26 Tore, 24 Vorlagen in 45 Spielen – mit Berwein verliert der TSV Landsberg nun einen absoluten Leistungs- und Sympathieträger, der nur schwer zu ersetzen sein wird.