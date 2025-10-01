Nach Rathenow Niederlage: Croatia und Bilek trennen sich

S.D. Croatia hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ayhan Bilek einvernehmlich beendet. Nach dem enttäuschenden 0:3 im Heimspiel gegen Optik Rathenow und der anhaltenden sportlichen Krise in der NOFV-Oberliga, in der Croatia derzeit auf einem Abstiegsplatz steht, entschied sich der Verein für einen personellen Schnitt

Bis auf Weiteres übernehmen Teammanager Igor Caktas, Ex-Spieler Ivica Vukadin und Co-Trainer Christian Berg die sportliche Leitung der ersten Mannschaft. „Sollte es sportlich laufen, wird es kurzfristig keine Änderungen geben“, erklärt Caktas. Zugleich deutete er aber an, dass er bereits mögliche Nachfolger im Blick habe.

Ayhan Bilek war seit Sommer 2022 Trainer und führte den Klub im vergangenen Jahr zur Berliner Meisterschaft und zum Aufstieg in die Oberliga – der größte Erfolg für Croatia seit vielen Jahren.

Gründe für die aktuelle Misere sieht der Verein nicht nur in den verletzungsbedingten Ausfällen von Spielern wie Süleyman Durmus (Sparta Lichtenberg, noch verletzt), Erkut Ergiligür (Hilalspor Berlin, noch nicht bei 100 Prozent). Auch fehlt seit Wochen der Langzeitverletzte Marko Basic (Kreuzbandriss, Rückkehr frühestens in der Rückrunde). Vielmehr sei die gesamte Mannschaft in der Pflicht, betont Caktas: „Wir wollen das nicht allein auf diese drei Spieler fokussieren, sondern die Mannschaft insgesamt stärker in die Verantwortung nehmen.“

Trotz des abrupten Endes spricht Croatia seinem langjährigen Coach große Anerkennung aus. „Wir haben mit Ayhan Bilek eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Er hat uns den Aufstieg in die Oberliga und die Berliner Meisterschaft gebracht. Das war ein großer Erfolg für den Verein. Wir trennen uns absolut einvernehmlich und bedanken uns für seine ausgezeichnete Arbeit“, so Caktas.

Damit endet eine Ära: Ausgerechnet der Trainer (Stationen Türkiyemspor, 1.FC Schöneberg und BFC Preussen), der Croatia zurück auf die überregionale Fußball-Landkarte brachte, verlässt den Verein nach zweieinhalb Jahren – in gegenseitigem Respekt, aber auch mit der harten Realität des Abstiegskampfs.

