Nach Rassismus-Vorfall gegen 1860 München: Jetzt spricht Cottbus-Stürmer Justin Butler

Justin Butler wollte nur noch weg. Nachdem der Spieler von Energie Cottbus im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München am Samstag von einem Chaoten mit Affengeräuschen rassistisch beleidigt worden war, blieb er den Mikrofonen im Anschluss fern.
Mit etwas Abstand wandte sich der 24-Jährige doch noch an die Öffentlichkeit, auf der Homepage der Cottbuser. „Ich bin schon sehr aufgewühlt. Es war ein wirklicher Schockmoment für mich und eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte“, Butler. „Es ist erschreckend, dass es in einer aufgeklärten und modernen Welt wie unserer, immer wieder zu solchen Vorfällen kommt.“ Einfach so abhaken lässt sich die bedrückende Szene nicht. „Dieser Umstand und die heutige Situation machen mich sehr traurig und nachdenklich.“
Nach der Partie schwappte Butler eine Welle der Solidarität entgegen, für die sich der Angreifer dankbar zeigte: „Ich möchte mich bei euch Fans, bei meinen Teamkollegen und bei beiden Clubs für die vielen aufmunternden Worte, die Unterstützung und den Rückhalt bedanken, der mir heute entgegengebracht wurde.“
Im Netz entschuldigten sich viele Löwenfans auf der Instagramseite von Butler für den Ausfall des Chaoten im 1860-Trikot und bedauerten den Vorfall, der mittlerweile auch den DFB beschäftigt, zutiefst.