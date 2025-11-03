Nach Rassismus-Vorfall gegen 1860 München: Jetzt spricht Cottbus-Stürmer Justin Butler

Nach dem Rassismus-Eklat im Gastspiel beim TSV 1860 am Samstag äußerte sich nun auch der betroffene Cottbuser Justin Butler zum Vorfall.

Justin Butler wollte nur noch weg. Nachdem der Spieler von Energie Cottbus im Auswärtsspiel beim TSV 1860 München am Samstag von einem Chaoten mit Affengeräuschen rassistisch beleidigt worden war, blieb er den Mikrofonen im Anschluss fern.

TSV 1860: Cottbuser Butler schockiert vom Vorfall im Grünwalder Stadion

Mit etwas Abstand wandte sich der 24-Jährige doch noch an die Öffentlichkeit, auf der Homepage der Cottbuser. „Ich bin schon sehr aufgewühlt. Es war ein wirklicher Schockmoment für mich und eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte“, Butler. „Es ist erschreckend, dass es in einer aufgeklärten und modernen Welt wie unserer, immer wieder zu solchen Vorfällen kommt.“ Einfach so abhaken lässt sich die bedrückende Szene nicht. „Dieser Umstand und die heutige Situation machen mich sehr traurig und nachdenklich.“