Nach Rang drei in der Vorsaison: VfL Halle 96 startet mit fünf Neuen Oberliga Süd +++ Im Stadion am Zoo gibt es in der neuen Spielzeit noch mehr frisches Blut

Mit dem dritten Rang in der Endabrechnung war der VfL Halle 96 in der Vorsaison die Überraschung der Oberliga Süd. In die neue Spielzeit starten die Hallenser dennoch mit bescheidenen Zielen - und mit fünf Neuzugängen.

Ein kleiner Coup gelang dem VfL mit der Verpflichtung von Joel Marks. Der 21-jährige Offensivspieler hatte für den SV Blau-Weiß Zorbau in der vergangenen Oberliga-Saison 15 Mal getroffen und soll auch bei Regionalligisten gehandelt worden sein. Nun aber stürmt der ehemalige Junior des Halleschen FC nach Stationen im FCM-Nachwuchs und in Zorbau wieder an der Saale. Zum Spielerprofil: >> Joel Marks