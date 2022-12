Nach Quali-Drama gg. FC Passau: SV Schalding erneut Stadtmeister 45. Passauer Stadtmeisterschaft: Klarer 5:0-Finalsieg gegen Kreisligist DJK Passau West II vor 600 Zuschauern nach Zwischenrunden-Fight gegen FC Passau +++ Alle Ergebnisse und Videos vom Finaltag der Herren, U19 und U17

Angeführt von Routinier Christian Brückl tat sich der Seriensieger aber anfangs schwer: Gegen den wacker kämpfenden Kreisklassisten Eintracht Passau um Ex-Schaldinger Maximilian Lüftl musst man den späten Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.



Im zweiten und letzen Spiel der Zwischenrunde kam es zum vorgezogenen Finale gegen Lokalrivale FC Passau, dem ein Remis zum Einzug ins Finale gereicht hätte. In einem hoch dramatischen, umkämpften und teils etwas zu hart geführten Spiel kassierten beide Teams zeitgleich eine Zeitstrafe. Wortegefechte und Nickligkeiten gab's sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne. Besonders hitzig war's dann in der letzten Minute: Knapp 45 Sekunden vor Schlusspfiff wurde Chris Brückl länger aufgrund einer Nasen-Blessur gehandelt und das Spiel war länger unterbrochen. Nach Wiederanpfiff entschied der Unparteiische nach einem Gerangel vor dem SVS-Tor auf Strafstoß für den FC Passau. FC-Topstürmer Noah Aklassou trat an und konnte seinen Farbe damit ins Finale schießen, scheiterte aber mit seinem 7-Meter und dem Nachschuss am stark reagierten SVS-Keeper Daniel Schedlbauer. Dann fliegt auch noch Torschütze Drofa vom Feld - der FC kann das freilich nicht mehr nutzen. Nach dem Sieg jubelte Grün-Weiß provokativ in Richtung FC-Block, Ordner mussten auf der Tribüne bei einigen Handgreiflichkeiten einschreiten. Die erregten Gemüter beruhigten sich aber schnell wieder.

In der zweiten Zwischenrunde konnte Kreisligist Passau West II ihre Teamkameraden von Passau West I sowie die SG Schalding/Hacklberg III, bei dem der langjährige Coach Arthur Dillinger seinen Abschiedsauftritt hatte, hinter sich lassen.

Im Herrenfinale schlugen sich die Westler vor allem zu Beginn bravourös, am Ende schoss der SVS aber einen klaren 5:0-Sieg heraus! Der Herren-I-Pokal ist bereits seit 2005 fest in grünweißer Hand: 2004 konnte Ausrichter DJK Passau West den Titel holen, 2012 bezwang der SVS III die eigene Erste im Finale.

bester Torschütze: Noah Aklassou vom FC Passau

bester Keeper: Daniel Schedlbauer vom SV Schalding (im Bild)