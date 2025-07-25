Nach Quali: Das sind die Partien der ersten Hauptrunde im Landespokal

Nach der gespielten Quali-Runde stehen nun die Paarungen der ersten Hauptrunde im Landespokal der 1. Herren fest.
15.08.25 SSC Südwest 1947 - Berliner SC
15.08.25 1. FC Wilmersdorf - Tennis Borussia Berlin
15.08.25 FC Stern Marienfelde 1912 - Pfeffersport
15.08.25 Traktor Boxhagen - BFC Meteor 06
16.08.25 Motherland SC - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
16.08.25 FV Wannsee - S.D. Croatia Berlin
16.08.25 Cono Sur - FC Concordia Wilhelmsruh 1895
16.08.25 FC Brandenburg 03 - VfB Fortuna Biesdorf
16.08.25 JFC Berlin - SFC Stern 1900
16.08.25 Köpenick-Oberspree - BFC Preussen
17.08.25 Lichtenrader BC 1925 - VfB Berlin 1911
17.08.25 FSV Spandauer Kickers - FC Hertha 03 Zehlendorf
17.08.25 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SC Charlottenburg
17.08.25 FC Spandau 06 - SSC Teutonia
17.08.25 Wittenauer SC Concordia - Köpenicker FC
17.08.25 1. FC Schöneberg 1913 - FC Internationale Berlin 1980
17.08.25 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SC Borsigwalde 1910 Berlin
17.08.25 Anadoluspor Berlin 1970 - SV Bosna Berlin 94
17.08.25 BSV GW Neukölln 1950 - FSV Hansa 07
17.08.25 SV Adler Berlin 1950 - VSG Altglienicke
17.08.25 1. FC Novi Pazar 1895 e.V. - Berlin Hilalspor
17.08.25 Rixdorfer SV / ASV Berlin - SG Rotation Prenzlauer Berg
17.08.25 Wacker Lankwitz / Sperber Neukölln - TSV Mariendorf 1897
17.08.25 BSC Kickers / NSF - FC Hellas / SC Union-Südost
17.08.25 Arminia Tegel / TSV Lichtenberg - BSC Rehberge 1945
17.08.25 Polar Pinguin Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin
17.08.25 Steglitz GB / Askania Coepenick - FSV Berolina Stralau 1901
17.08.25 PV Nord / SC Gatow - SV BW Hohen Neuendorf
17.08.25 BSC Comet / GW Baumschulenweg - SV Stern Britz 1889
17.08.25 B.S.C. Reinickendorf / Nordberliner SC - SC Staaken
17.08.25 SV Treptow / BFC Alemannia - SG Prenzlauer Berg / NFC Rot-Weiss
17.08.25 SK Rapide / 1. FC Marzahn - 1. Traber FC Mariendorf
17.08.25 Deportivo Latino / Stern Kaulsdorf - BSV Eintracht Mahlsdorf
17.08.25 FC Polonia / SV Süden - SC Lankwitz / Borussia Pankow
17.08.25 Chemie Adlershof / SV Buchholz - SV Sparta Lichtenberg
17.08.25 SC Capri / RW Hellersdorf - Berliner AK
17.08.25 Borussia Friedrichsfelde / VSG Rahnsdorf - DJK Schwarz Weiß Neukölln
17.08.25 BSV Oranke / RFC Liberta - 1. FC Lübars 1962
17.08.25 SG Nordring / SFC Friedrichshain - BSV Dersim 1993
17.08.25 SpVgg Tiergarten / Viktoria Mitte - Berlin Türkspor
17.08.25 SV Karow / BFC Germania - Schmöckwitz-Eichwalde / BW Spandau
17.08.25 Türkiyemspor Berlin - Frohnauer SC 1946
17.08.25 SC Kickers 08 / Norden-Nordwest - Füchse Berlin
17.08.25 BW Friedrichshain / 1. FFV Spandau - Grünauer BC 1917
17.08.25 Spandauer SV / CFC Berlin - Alemannia Haselhorst / BSC Marzahn
17.08.25 Club Italia / Al-Kauthar - BSV Hürtürkel
17.08.25 SC Minerva / Adlershofer BC - VfB Einheit zu Pankow 1893
17.08.25 Berliner VB / CSV Afrisko - FCK Frohnau / SFC Veritas
17.08.25 Sport-Union Berlin - SF Johannisthal
17.08.25 Oranje Berlin / SV Blau-Gelb - SV Tasmania Berlin
17.08.25 Eintracht Spandau / Eichkamp-Rupenhorn - SC Berliner Amateure
17.08.25 Berlin Lions / SC Westend - SC Union 06
17.08.25 BFC Südring Amed - SV Empor Berlin
17.08.25 Bau-Union / Fortuna Pankow - SV Lichtenberg 47
17.08.25 VfB Hermsdorf Berlin - TuS Makkabi Berlin
17.08.25 FC Treptow / Delay Sports - BSV 1892
17.08.25 SC Siemensstadt / Eintracht Südring - Friedrichshagener SV 1912
17.08.25 Tur Abdin / MSV Normannia - SC Horus / Berliner TSC
17.08.25 Victoria Friedrichshain / BSV Heinersdorf - SF Kladow
17.08.25 Eiche Köpenick / Nord Wedding - Weißenseer FC
17.08.25 VfB Concordia Britz 1916 - BFC Dynamo
17.08.25 SG Blankenburg - Friedenauer TSC
17.08.25 SV BW Berolina Mitte 49 - TSV Rudow Berlin