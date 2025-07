Nach Punktgewinn in Lotte: Velbert-Coach Jaroui mit viel Lob zum Start

Erst im vergangenen Jahr musste die SSVg Velbert als Tabellensechzehnter den Gang in die Oberliga antreten. Nur ein Jahr später darf die Elf von Chefcoach Ismail Jaroui nun wieder in der Regionalliga West ran, nachdem in der abgelaufenen Spielzeit in einem packenden Saisonfinale die Oberliga-Meisterschaft und die gleichbedeutende Regionalliga-Rückkehr gefeiert werden durfte. Am vergangenen Wochenende ist die SSVg bereits in die neue Spielzeit gestartet, und das durchaus mit Erfolg: Gegen die Sportfreunde Lotte setzte es ein 2:2-Remis.

Zwei Zugänge befanden sich im Startaufgebot des Oberliga-Aufsteigers SSVg Velbert, als am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz die Saison eröffnet wurde. Mit Arlind Mimini und Leon Jonah Lepper starteten zum Akteure zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für die Blau-Weißen und leisteten dabei einen entscheidenden Beitrag. Während die Hausherren aus Lotte eigentlich als klarer Favorit galten, entpuppte sich der Aufsteiger von Beginn an als unangenehmer Gegner. Durch Treffer von Lepper und Mimini gelang den Gästen schlussendlich der Punktgewinn. Chefcoach Ismail Jaroui blickt nach Spielende positiv auf den Saisonauftakt seiner Mannschaft und zeigt sich überaus zufrieden.

Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass die SSVg aus Sicht der Sportfreunde aus Lotte ein unangenehmer Gegner sein würden. Vom Anstoß weg tat sich der Gastgeber schwer, das gewohnt ballbesitzorientierte Spiel aus der vorigen Saison durchzuziehen, während die Gäste aus Velbert den Ball laufen ließen. Ähnlich sieht es auch SSVg-Coach Jaroui: „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben Ball und Gegner gut laufen lassen und kommen dann auch zu einer guten Chance durch Robin Hilger. Wir sind mit der Anfangsphase sehr zufrieden und haben das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben“, schlussfolgert der Übungsleiter.

In Spielminute 28 kam es dann zum ersten Tor der Partie, als Lotte-Stürmer Leon Demaj ein Durcheinander in der Velberter Hintermannschaft nutzte und zur Führung der Sportfreunde einschob. Doch nur kurz darauf hatte der Aufsteiger in Person von Neuverpflichtung Lepper die passende Antwort parat: „Der Ausgleich durch Lepper kam zu einem guten Zeitpunkt. Wichtig zu erwähnen ist, dass David Glavas den Treffer herausragend vorbereitet hat, nachdem dieser sich im Vorfeld über die rechte Seite durchgetankt hat“, ordnet Jaroui den Ausgleichstreffer ein. Im Anschluss ging es dann mit dem gerechtfertigten 1:1-Remi in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte verlief dann ähnlich wie Durchgang eins: Nachdem beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten, war es SFL-Joker Ben Klefisch, der die Hausherren nach einer guten Stunde Spielzeit erneut in Führung schoss. Doch die Gäste behielten erneut die Nerven und belohnten sich schlussendlich durch Neuverpflichtung Mimini, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand traf. Jaroui zeigt sich angesichts der gelungenen Reaktion seines Teams hochzufrieden: „Für uns war es wichtig, dass wir nach dem 1:2 weiterhin organisiert bleiben und uns nicht das dritte Gegentor fangen. Dass wir dann mit der letzten Aktion noch zum Ausgleich kommen, war natürlich sensationell“, freut sich der 33-Jährige und resultiert: „Wir sind froh darüber, dass wir uns für eine tolle Partie mit einem Punkt belohnt haben.“

Dabei macht es den Übungsleiter besonders stolz, dass seine Mannschaft trotz sieben Spielern in der Startelf, die zuvor noch keine Regionalliga-Spiel bestritten hatten, am Ende einen Punkt aus Lotte entführen konnte. Zu diesen Spielern gehört auch Torschütze Lepper, der vor der Saison Oberligist FC Büderich losgeeist werden konnte und somit einer von zehn Neuverpflichtungen im Kader ist. Selbiges gilt für Arlind Mimini, der von Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel verpflichtet wurde und spät in der Nachspielzeit das entscheidende Tor parat hatte. Für den 23-jährigen Defensivakteur findet Jaroui besonders lobende Worte: „Mimini hat mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke zusätzlich für Stabilität gesorgt. Dass er dann mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich macht, hat zusätzlich gezeigt, wie wichtig seine Neuverpflichtung kurz vor Saisonbeginn war“, bekräftigt der Aufstiegstrainer.

Für die Jaroui-Elf geht es dann am kommenden Wochenende ins erste Saison-Heimspiel, wenn der Wuppertaler SV in Velbert vorspielt. Anschließend geht es für den Aufsteiger dann auswärts zur Profi-Reserve des VfL Bochum, ehe am 4. Spieltag die U21 von Borussia Mönchengladbach zu Gast ist.