Nach Punktgewinn in Frankfurt nun zum FCKK

Die U17-Junioren des 1. FC Saarbrücken wollen nach dem Remis vom Riederwald als Gast von Eintracht Frankfurt am liebsten am Samstag gleich weitermachen mit dem Punkte sammeln bei einem Traditionsklub. Die Reise geht auf den Fröhnerhof (Werner-Liebrich-Str.), wo der 1. FC Kaiserslautern als Gastgeber um 13 Uhr auf die Saarländer wartet. wartet. "Wir wollen die Woche erfolgreich abschließen Wir haben schon im Hinspiel gezeigt, dass wir zumindest gleichwertig sind, es wäre toll, wenn wir nun nach dem Remis in Frankfurt nachlegen könnten. Sie sind für die Endrunde qualifiziert, haben nicht mehr den Druck, gewinnen zu müssen, weil Eintracht Frankfurt als Vierter schon zu weit zurück liegt. Deshalb können beide Teams befreit aufspielen ohne ein bestimmtes Ergebnis erzielen zu müssen", sagte FCS-Trainer Sven Borgard. Er wird gegenüber Frankfurt wohl einige Änderungen vornehmen, zumal manche auch am Sonntag beim Regionalligateam eingesetzt werden könnten, das Punkte gegen den Abstieg braucht. Nach der morgigen Begegnung werden für das Frühjahr neue Gruppen zusammengestellt, die besten drei Teams jeder Vorrundengruppe spielen dann um den Me4istertitel .