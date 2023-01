Nach Prügelattacke: Spieler muss operiert werden Beim Testspiel zwischen dem SC Reusrath II und dem BV Gräfrath gerät das Sportliche schnell in den Hintergrund.

Damit hatte Imad El Abdouni nicht gerechnet. Der Spieler des BV Gräfrath erlebte am Sonntag beim Testspiel gegen den SC Reusrath II gleicht doppelt einen schlimmen Tag. Nachdem er bereits in der ersten Halbzeit einen Ball ins Gesicht bekommen und mit Nasenbluten ausgewechselt werden musste, soll er nach dem Duschen auf zwei Spieler die der ersten Mannschaft des SCR getroffen sein, die ihn brutal zusammengeschlagen haben sollen.

So., 15.01.2023, 13:00 Uhr

Der 19-jährige Imad El Abdouni musste nach der Prügelattacke verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er am Dienstag operiert werden sollte. Die schon angeknackste Nase brach, ebenso das Jochbein und auch eine Gehirnerschütterung wurde bei dem Spieler des BV Gräfrath diagnostiziert. "Ich habe so etwas noch nie erlebt", äußerte sich Marcel Lauenroth, der Sportliche Leiter des BCV, nach dem Abbruch der Partie fassungslos in der Solinger Morgenpost.

Dabei blieb die Attacke auf den Spieler zunächst unbemerkt. Nachdem El Abdouni zuvor mit Nasenbluten ausgewechselt werden musste und in der Kabine verschwand, wo die Blutung gestillt wurde und er duschte, war er wieder auf dem Weg zur Bank, um mit seinen Mannschaftskameraden weiter das Testspiel zwischen seinem BCV und der zweiten Mannschaft des SC Reusrath zu verfolgen. Bis zur Seitenlinie hat er es aber nicht mehr geschafft. Stattdessen soll er auf zwei Akteure der ersten Mannschaft der Reusrather getroffen sein, die im Anschluss ein Testspiel absolvieren sollten, und die ihn dann brutal verprügelt haben sollen.

Fassungslosigkeit bei SCR-Verantwortlichen

Das alles passierte zunächst unbemerkt und weit abseits des Platzes. Erst nach einer Weile wurde Lauenroth informiert, der sofort zu seinem Spieler eilte und weitere Maßnahmen ergriff. "Ich habe sofort den Krankenwagen und die Polizei gerufen", erklärte er. Inzwischen waren die Geschehnisse auch auf dem Platz bekannt geworden, woraufhin sich BVG-Coach Sascha Schulz sofort zum Abbruch der Partie entschied.