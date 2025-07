Nach Probetraining bei Arminia II: Mittelfeldtalent geht zu LL-Meister

Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg in die Westfalenliga will der FC Nordkirchen, Meister der Landesliga Staffel 4, in der anstehenden Saison bestmöglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Gelingen soll das mit einem Talent für das zentrale Mittelfeld, der zuletzt bei einem Oberligisten im Probetraining war.