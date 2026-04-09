Nach Pokalzauber in der Ligapflicht

Am kommenden Spieltag reisen die Nordthüringer zum FC Saalfeld – und dort soll nach zuletzt schwierigen Wochen in der Thüringenliga endlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung gelingen.
Das Saison- und wohl auch Vereinshighlight liegt noch nicht lange zurück: Im Landespokal-Halbfinale stemmte sich Blau-Weiß mit großem Einsatz gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz, musste sich am Ende aber erwartungsgemäß mit 1:3 geschlagen geben. Trotz des Ausscheidens überwog in Bad Frankenhausen der Stolz. „Wir haben uns ordentlich und geschlossen präsentiert, können viel positives mitnehmen und das Spiel an sich war eine super Sache für Verein, Stadt und die gesamte Region!“, sagt Christopher Sünkel rückblickend. Der Torhüter weiter: „Wir können stolz auf unsere Pokalsaison und auch auf das Auftreten gegen Meuselwitz sein!“
Doch so emotional und besonders der Pokallauf auch war – inzwischen zählt nur noch die Liga. Und dort lief es für die Kurstädter nach der Winterpause alles andere als rund. Während Bad Frankenhausen nach starker Hinrunde noch auf Rang fünf überwinterte, ist 2026 bislang der Wurm drin: Fünf Niederlagen aus sechs Spielen, nur ein Sieg und bereits mehr Gegentore als in der kompletten Hinserie sprechen eine klare Sprache. Sünkel gibt offen zu, dass das Pokal-Halbfinale auch im Ligaalltag Spuren hinterlassen hat: „Ganz ehrlich, ja! Es war schon sehr viel Trouble im Vorfeld und natürlich ein großes Thema. Aber das wollten wir so und haben es gerne mitgenommen. Jetzt ist es allerdings Vergangenheit und wir müssen schnell den Hebel umlegen.“
Genau das soll nun in Saalfeld gelingen. Zwar beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone weiterhin komfortable zehn Punkte, doch der Blick nach unten soll möglichst schnell wieder überflüssig werden. Angst vor einem Absturz hat Sünkel dennoch nicht: „Ich persönlich habe keine Angst, dass wir unten nochmal reinrutschen. Dafür haben wir zu viel Qualität und sind auch zu gefestigt.“ Klar ist aber auch: Gegen den FC Saalfeld, der sieben Punkte hinter Bad Frankenhausen liegt, könnte die Partie richtungsweisend werden. Ein Sieg würde den Blick wieder eher nach oben lenken, eine Niederlage könnte die untere Tabellenhälfte näher rücken lassen.
Entsprechend erwartet Sünkel eine unangenehme Aufgabe: „Auswärtsspiele sind nie einfach. Ich erwarte ein enges, intensives und kampfbetontes Spiel, in welchem Kleinigkeiten – sowohl fußballerisch als auch mental – entscheiden können.“ Die Marschroute ist dabei klar formuliert: zurück zu den Grundtugenden, mehr Stabilität in der Defensive und endlich wieder mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel. Oder, wie Sünkel es auf den Punkt bringt: „Wir müssen erstmal zurück zu den Grundtugenden – und wenn diese stimmen, kommt alles andere auch wieder von alleine, inklusive der Punkte!“ In Saalfeld will Bad Frankenhausen also beweisen, dass der Pokalzauber zwar vorbei ist – der Kampfgeist aber geblieben.