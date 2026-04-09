Nach Pokalzauber in der Ligapflicht

– Foto: Tanja Kaltofen

Pokalhighlight und Ligadelle

Das Saison- und wohl auch Vereinshighlight liegt noch nicht lange zurück: Im Landespokal-Halbfinale stemmte sich Blau-Weiß mit großem Einsatz gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz, musste sich am Ende aber erwartungsgemäß mit 1:3 geschlagen geben. Trotz des Ausscheidens überwog in Bad Frankenhausen der Stolz. „Wir haben uns ordentlich und geschlossen präsentiert, können viel positives mitnehmen und das Spiel an sich war eine super Sache für Verein, Stadt und die gesamte Region!“, sagt Christopher Sünkel rückblickend. Der Torhüter weiter: „Wir können stolz auf unsere Pokalsaison und auch auf das Auftreten gegen Meuselwitz sein!“

Doch so emotional und besonders der Pokallauf auch war – inzwischen zählt nur noch die Liga. Und dort lief es für die Kurstädter nach der Winterpause alles andere als rund. Während Bad Frankenhausen nach starker Hinrunde noch auf Rang fünf überwinterte, ist 2026 bislang der Wurm drin: Fünf Niederlagen aus sechs Spielen, nur ein Sieg und bereits mehr Gegentore als in der kompletten Hinserie sprechen eine klare Sprache. Sünkel gibt offen zu, dass das Pokal-Halbfinale auch im Ligaalltag Spuren hinterlassen hat: „Ganz ehrlich, ja! Es war schon sehr viel Trouble im Vorfeld und natürlich ein großes Thema. Aber das wollten wir so und haben es gerne mitgenommen. Jetzt ist es allerdings Vergangenheit und wir müssen schnell den Hebel umlegen.“