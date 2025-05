Nach Pokalsieg: Webers Lob für Leistung gegen RW Walldorf

Früh ging diese durch Jan Herrmann (7.) in Führung - Cem Kara (15.) erhöhte keine zehn Minuten später. "Er ist aktuell in einer tollen Verfassung", kann sich sein Trainer zudem über die Zusage für die Saison 25/26 freuen. In der Rolle des Freigeists blüht der Spielmacher in den letzten Wochen geradezu auf, erzielte sechs seiner elf Saisontore in den vergangenen fünf Partien. Im zweiten Durchgang verdiente sich Walldorf dann den Anschlusstreffer, Joshua Fröhls (72.) wurde per Steilpass von Robert Metzler bedient. Beim Pfostentreffer von Benedikt von Hagen (88.) kurz vor Schluss hatte der FCE das Fortune auf seiner Seite. Mit zehn Mann - Phil Reuter sah kurz vor Schluss wegen Fouspiels und anschließenden Ballwegschlagens die Ampelkarte - brachte die Staustufen-Elf den Heimsieg über die Ziellinie.

Quartett verlässt den Verein im Sommer

Mit Tolga Demirbas, Dennis Lang, Ivan Dujmovic und Phil Reuter bestätigt Weber vier Sommer-Abgänge - das Ziel sei bei allen noch unbekannt. Mit Patrick Schorr und Keeper Felix Koob (beide TG Friedberg) konnte der Verein bereits zwei Neuzugänge verkünden. Zwei weitere sollen noch folgen, verrät Weber. Koob wird die Nachfolge von Daniel Zeaiter antreten, der den Verein bekanntlich nach Saisonende verlassen wird. "Wir sind sehr froh, dass wir das realisieren konnten", freut sich Weber mit Koob einen würdigen Nachfolger Zeaiters gefunden zu haben.