Nach Pokalsieg: VSG Altglienicke trifft Trainer-Entscheidung

Im März schmiss die VSG Altglienicke Ersan Parlatan raus und ersetzte den Trainer durch Dan Twardzik, der zuvor als Co-Trainer fungierte. Twardzik führte die Berliner interimistisch zunächst bis Saisonende und tat das sehr erfolgreich. In der Regionalliga Nordost belegte die VSG letztlich Rang sechs. Mit dem Erfolg im Berliner Landespokal - im Finale schlug man den BFC Dynamo nach Verlängerung - qualifizierte sich Altglienicke zudem für den DFB-Pokal. Dort trifft man in der ersten Hauptrunde auf den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Offen blieb zunächst, wie es auf dem Trainerstuhl über das Saisonende hinaus weitergeht. Diesbezüglich hat die VSG nun eine Entscheidung verkündet. Twardzik bleibt im Amt, wird dauerhaft zum Cheftrainer befördert und bekommt weiter das Vertrauen ausgesprochen.