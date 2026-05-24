Nach Pokalsieg: HEBC und Obloch träumen vom HSV

Bereits in der 7. Minute nutzte Julius Stegemann die erste Ecke der Partie und köpfte zur frühen 1:0-Führung ein. Für Obloch war dieser Auftakt kein Zufallsprodukt. „Dass unser erster Torschuss im Spiel nach der Ecke dann direkt passt, das ist natürlich überragend. Da hat das Trainerteam viel Zeit reininvestiert“, sagte der HEBC-Trainer im Anschluss des Endspiels.

Für HEBC wurde es ein Nachmittag, der lange in Erinnerung bleiben dürfte. Die Eimsbütteler erwischten einen perfekten Start, verteidigten nach dem zwischenzeitlichen Druck der Billstedter entscheidende Phasen und machten in der Nachspielzeit aus einem engen Pokalgefühl doch noch ein klares Ergebnis.

Nach dem Seitenwechsel kam Vorwärts-Wacker mit mehr Selbstvertrauen aus der Kabine. Die Mannschaft von Trainer Ümit Taytanli suchte den Anschlusstreffer und versuchte, das Finale wieder zu öffnen. Doch in diese Drangphase hinein setzte HEBC den nächsten Wirkungstreffer: Scalzi traf in der 58. Minute aus dem Spiel heraus zum 3:0.

Nach dem frühen Treffer blieb HEBC zunächst besser im Spiel. Vorwärts-Wacker brauchte Zeit, um offensiv in die Partie zu finden, stabilisierte sich nach dem Rückstand aber zunehmend. Nach rund einer halben Stunde entwickelte sich ein ausgeglicheneres Finale mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause traf HEBC dann erneut. Michele Scalzi verwandelte in der 44. Minute einen Elfmeter zum 2:0. Für die Eimsbütteler war das ein idealer Zeitpunkt, für die Billstedter ein schwerer Schlag unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.

Die Partie war damit aber noch nicht endgültig entschieden. Billstedt gab nicht auf, erhöhte das Risiko und belohnte sich in der 67. Minute. Oliver Doege erzielte das 3:1 und brachte Vorwärts-Wacker zurück in die Partie. Danach kam der Außenseiter immer wieder gefährlich vor das HEBC-Tor. Taytanli ordnete die Phase nach dem Spiel realistisch ein: „Wir waren glaube ich ein paar Mal am 3:2 dran, es bleibt aber natürlich auch nicht aus, dass du dann irgendwann mal Konter kriegst.“

Magens und Grünewald machen alles klar

Genau diese Räume nutzte HEBC in der Schlussphase. Vorwärts-Wacker warf noch einmal viel nach vorne, doch die Eimsbütteler verteidigten den Vorsprung und hatten in der Nachspielzeit die besseren Antworten. Zunächst traf der eingewechselte Moses Magens zum 4:1, anschließend setzte Christopher Grünewald den Schlusspunkt zum 5:1.

Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus, auch wenn die Partie nach dem Billstedter Anschluss und vor den späten HEBC-Treffern noch einmal Spannung bekam. HEBC blieb in den entscheidenden Momenten effizienter und nutzte Standards, Elfmeter und Kontersituationen konsequent.

Obloch: „Das ist sensationell“

Nach dem Abpfiff wurde die historische Dimension des Erfolgs deutlich. Obloch berichtete von emotionalen Momenten rund um den Verein: „Das ist sensationell! Wieviel auch alteingesessene HEBCer mir mit Tränen in den Augen entgegengekommen sind, zeigt dann auch wieviel Bedeutung dieser Erfolg hat.“

Für HEBC ist dieser Pokalsieg der größte Moment der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Klub gewinnt erstmals den Hamburger Pokal und darf nun im DFB-Pokal antreten. Gefeiert werden sollte noch am Abend, danach geht es für die Mannschaft in die Sommerpause. Einen kleinen Wunschgegner ließ sich Obloch dennoch entlocken. Mit Blick auf die DFB-Pokal-Auslosung sagte er: „Ich fand die Paarung im letzten Jahr, Norderstedt und Pauli, das hatte Charme, vielleicht nehmen wir dann den HSV.“

Damit endet eine besondere Pokalreise mit einem klaren 5:1, einem historischen Titel und einem Traum, der für HEBC nun Realität wird: Im kommenden Wettbewerb wartet die große DFB-Pokal-Bühne.