Nach Pokalsieg feiert SG Orlen den Meilenstein zur Meisterschaft Der Traum vom Kreisoberliga-Titel und dem Double nimmt bei der SG Orlen Gestalt an +++ Hart erkämpftes 3:1 im Topspiel gegen Verfolger SV Walsdorf +++ Abenteuerliches 5:5 zwischen Bad Schwalbach-SG und TuS Beuerbach von Hartmut Steindorf · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

Die SG Orlen mit Janis Reil (Nummer 3, gegen Walsdorfs Mario De Oliveira Neto) wird sich nach dem 2:1 auf eigenen Terrain die Kreisoberliga-Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Foto: Frank Heinen

Rheingau-Taunus. Nach dem 3:1 im Kreisoberliga-Topspiel der Aufstiegskontrahenten kann der Verlierer vom SV Walsdorf als Zweiter wohl nur noch auf die Aufstiegsrunde hoffen: Sieger SG Orlen benötigt dagegen aus den letzten beiden Partien beim FC Waldems und gegen die SG Heftrich/Niederseelbach noch einen Dreier, um die Korken knallen zu lassen. Da es nur einen Absteiger geben wird (der mit dem FSV Winkel schon feststeht), gab es teils nur lockeren Sommerfußball zu sehen. Immerhin wurden alle angesetzten Spiele der Liga ausgetragen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr SG Orlen Orlen SV 1922 Walsdorf Walsdorf 3 1 Walsdorfs Lukas Ernst lobte den designierten Meister: „Orlen war auch über die Saison gesehen einfach den Tick besser. Wir wollen jetzt noch ein Spiel gewinnen und es dann über die Relegationsspiele versuchen.“ Für die Gäste hatte es gut angefangen: Sie liefen die Platzherren hoch an, waren bei Standards gefährlich. Nachdem ein Orlener auf der Linie gerettet hatte, setzte Sven Ott mit seinem Führungstor nach einer Viertelstunde ein Ausrufezeichen. „Das war dann aber irgendwie ein Weckruf: Wir waren wieder konzentriert, konnten nur zwei Minuten später durch eine schöne Einzelleistung von Ilias Wegener ausgleichen“, lobte Robin Menger sein gesamtes Team. Lukas Felke sorgte noch vor der Pause für das 2:1. Als er eine Viertelstunde vor Schluss im Sechzehner gefoult wurde, nutzte Yannick Klische den fälligen Elfmeter zur Entscheidung. „Wir hätten zwar noch erhöhen können, Walsdorf war jedoch ein sehr starker Gegner, der uns alles abverlangte“, empfand Menger seine Orlener auch nach dem Pokalspiel vom Donnerstag als konditionsstark.

Winkel machte die Räume eng, stand im ganzen Spiel nur hinten drin. „Unser stärkster Gegner war das Idsteiner Weinfest vom Vorabend“, war das Spiel für den Idsteiner Coach Christian Freyer nach der Pokalniederlage vom Donnerstag wie ein munteres Auslaufen. AH-Keeper Bernhard Freese hielt bei zwei Kontern stark, Luis Cortijo-Lange, Manuel Maxeiner, Jonathan Korte, Sohail Azizi und Felix Salomon kamen zu Torehren.

Schwalbachs Trainer Ronny Richter freute sich über die Moral seiner Elf, die aus einem 2:5-Rückstand noch ein Remis machte. „Am Ende war sogar noch das 6:5 möglich.“ Beuerbach spielte in der ersten Hälfte sehr effektiv, konnte aber dann das Tempo der Gastgeber nicht mehr mitgehen. Torschützen: Pascal Mzenga, Jannik Hösch (je 2), Dominik Smrz/Nick Erwe, Marcel Hossner (je 2), Aaron Heymann.

Laufenselden geriet früh in Rückstand, hatte dann das Glück, dass Kai Rehbein nach längerer Abstinenz wieder präsent war und gleich dreimal traf. Waldems kam dann noch mal heran, Manuel Jürgens machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. „Im ersten Abschnitt waren wir klar besser, später verflachte die Partie“, bilanzierte Laufenseldens Markus Dick. Matthias Rang und Daniel Meuth trafen für die Gäste.

In einem lockeren Kick sicherten sich die Gäste den vierten Rang. „Beiden Teams merkte man die besonderen Situationen in ihren Vereinen an“, so Wörsdorfs scheidender Coach Schahin Samadi. Dominik Bauer traf für die Heimelf doppelt, Davide Frusteri, Paulo Gombert (je 2), Christian Haddo, Luke Presber und Justus Haselmayer netzten für den Sieger. Lukas Helck lässt FC Kiedrich jubeln

Kiedrichs Laurenz Rheingans freute sich über die drei Zähler gegen die favorisierten Gäste: „Wir konnten zur Pause schon 2:0 führen, ließen hinten nichts anbrennen und sind viel gelaufen“, lobte er seine Elf. Schlangenbad zeigte nur bei Standards seine Qualitäten, Lukas Helck sorgte zwei Minuten vor dem Abpfiff für das Goldene Tor.