Nach Pokalpleite obenauf: Eintracht-U17 ist Meister

„Wir waren sehr effektiv, haben früh einen Fehler des Gegners genutzt und sind durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung gegangen“, zeigte sich Trainer Christian Esch mit dem letzten Auftritt in dieser Saison zufrieden. Bis zur Pause hätte die Eintracht noch deutlicher führen können. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann das vorentscheidende 3:0. „Das war ein souveräner Sieg. Unser jüngerer Jahrgang durfte und musste in dieser Saison viel spielen, weil der 2006er-Jahrgang bereits die zweite Mannschaft unterstützt hat und dort weiter den Aufstieg in die Rheinlandliga verfolgt“, erklärte Esch. Nach dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet: Dion Morina wechselt zur SpVgg Greuther Fürth, Paul Reh hat ein Stipendium an einem Junior College erhalten, und Manuel Kees verlässt den Verein berufsbedingt.

B-Junioren-Regionalliga: TSV Schott Mainz – SV Eintracht Trier ⇥0:2 (0:1)

Die Enttäuschung über das verlorene Pokalfinale gegen die TuS Koblenz hatten die Trierer schnell abgeschüttelt. Nur drei Tage später ging es am letzten Spieltag bei Schott Mainz um den Meistertitel. In den ersten 20 Minuten ließen die Gäste noch einige Umschaltsituationen des Gegners zu, ehe sie die Partie zunehmend dominierten. Kurz vor der Pause war es Serhii Simshah, der Phil Heck im Fünfmeterraum bediente und das 1:0 einleitete. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lias Weiland nach einer Ecke auf 2:0. „Dann haben wir es gut runtergespielt“, berichtete Trainer Markus Schottes. Am Ende blieb es beim 2:0-Sieg, der den Trierern die erste B-Jugend-Meisterschaft der Vereinsgeschichte bescherte. „Nach dem Nackenschlag im Pokal unter maximalem Druck so eine Leistung abzurufen, zeigt, was für einen tollen Charakter diese Mannschaft hat“, betonten Schottes und sein Co-Trainer Ramon Stief. Für Schottes war es vorerst das letzte Spiel als Trainer. „Ich werde kürzertreten, weil meine Akkus inzwischen ziemlich leer sind“, erklärte der 38-Jährige, der der Eintracht aber als Nachwuchskoordinator an der Seite von Niki Wagner erhalten bleibt.

SVE: Lean Trampert - Louis Hermann (79. Nazar Ilienko), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Nevio Marasa (48. Iason Papadopoulos), Lias Weiland, Phil Heck (77. Tom Holstein), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe (52. Russell Kisoka), Justus Molner.

Tore: 0:1 Phil Heck (37.), 0:2 Lias Weiland (44.)

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier ⇥Abbruch

Die Partie wurde am Samstag beim Stand von 5:1 für die Eintracht aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen nach 50 Minuten abgebrochen. Ob das Spiel so gewertet oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, steht aktuell noch nicht fest.