Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Anpfiff der Partie des 30. Spieltags der Oberliga in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14.00 Uhr.

Die Stimme:

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Das war gestern wirklich eine herausragende Mannschaftsleistung, die wir gegen den SSV Ulm abgeliefert haben. In Unterzahl gegen eine Mannschaft, die in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hat - da muss ich wirklich meinen Hut ziehen vor den Jungs. Vor allem angesichts der Art und Weise, wie das letztendlich dann auch zustande gekommen ist. Wir haben jetzt nur den heutigen sowie morgigen Tag, um uns auf das Heimspiel am Samstag gegen Bietigheim-Bissingen vorzubereiten. Sicherlich werden wir auch etwas rotieren müssen, insbesondere auch durch die Sperre von Dominik Salz aus dem gestrigen Spiel. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir die gleiche Performance nun auch in der Liga gegen eine Mannschaft mit großer Qualität im Umschaltspiel wieder auf den Platz bringen. Aber auch hierauf werden wir uns bestens vorbereiten, um dann nach Mittwoch wieder nachlegen zu können.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Samstag auch weiterhin auf Lukas Britzelmeir (Reha nach Schulter-OP), Marius Kunde (Kieferverletzung) und Silas Ihde (Fraktur im Handgelenk). Auch Dominik Salz wird nicht zur Verfügung stehen (Gelb-Rot-Sperre). Fraglich ist ein Einsatz von Luca Wöhrle (krank).

Der Gegner:

Mit 32 Punkten aus den bisherigen 29 Saisonspielen belegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen aktuell den 15. und damit nach jetzigem Stand zugleich ersten Abstiegsplatz in der Oberliga. Dabei feierte das Team von Coach Simon Wörner, welcher zur Winterpause auf den vorigen Cheftrainer Markus Lang folgte, zuletzt zwei wichtige 2:0-Heimsiege in Serie gegen den FC Denzlingen sowie den SSV Reutlingen. Auswärts wartet der Tabellenneunte der abgelaufenen Saison hingegen seit dem 30. August vergangenen Jahres auf einen Sieg. Das Hinspiel im Oktober 2023 gewannen die Nullachter in einer turbulenten Partie unter Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz am Bruchwald-Stadion am Ende mit 2:1. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Luigi Satriano (37, FC Zell) und seinen beiden Assistenten Dr. Johannes Bacher und Niklas Zygan.

Rund um die Partie:

Tickets für die Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es noch im OnlineVorverkauf unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen (Eingang über Tor 3B direkt an Kasse 3). Diese öffnen am Samstag wie üblich 90 Minuten vor Spielbeginn. Kasse 1 bleibt geschlossen, hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 2 entgegengenommen werden. Auch am Samstag berichtet die SG wieder auf ihren vereinseigenen Kanälen direkt vom Spielgeschehen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt’s wie üblich über das FuPa-Matchcenter.