Nach Pokalfrust: SpVg Porz fordert SSV Bornheim

Pokalfrust und Abstiegssorgen: Porz und Bornheim mussten unter der Woche im Mittelrheinpokal herbe Niederlagen einstecken. Der Aufsteiger will sich zu Gast bei der Wendt-Elf endlich mit den ersten Punkten belohnen.
Während Porz bei Frechen 20 mit 1:5 unterging, kassierte Bornheim ein 1:6 bei Hohkeppel. Zudem wurde die Porzer Partie von der schweren Verletzung von Taylan Gülmez überschattet, der ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Nun gilt der volle Fokus der Liga – und dort könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Porz will nach dem Sieg in Siegburg den Aufwärtstrend fortsetzen, während Bornheim weiter auf den ersten Punkt wartet. Wendt: "Das wäre eine Hausnummer"
Porz-Trainer Jonas Wendt weiß um die Bedeutung der Partie: „Wir wissen natürlich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist für uns – aber auch für Bornheim. Sie müssen den Anschluss kriegen, wir müssen das Spiel für uns entscheiden und wären dann schon zehn Punkte weg, das ist schon mal eine Hausnummer. Wenn wir verlieren, sind es nur vier – und das Momentum wäre wieder so ein bisschen etwas negativer.“
Für ihn ist es die Chance, den Auswärtssieg in Siegburg zu bestätigen: „Wir wollen das Spiel bestätigen, das wäre top. Es liegt jetzt an uns, ob wir einen für unsere Verhältnisse überragenden Saisonstart hinlegen oder ob es ein guter bleibt. Denn selbst mit sieben Punkten nach fünf Spielen ist es ein guter Saisonstart. Der Druck liegt ganz klar auf der Seite von Bornheim. Die müssen jetzt punkten und wir haben schon sieben Punkte auf dem Konto. Von daher bin ich optimistisch, dass wir das Spiel für uns entscheiden können. Wenn wir so performen wie in Siegburg, wenn wir diese Einstellung an den Tag legen, bin ich überzeugt von meiner Mannschaft, dass wir die Punkte im Platz lassen.“
In Bornheim herrschen vor dem Abschlusstraining am Freitagabend noch einige personelle Fragezeichen. Klar ist jedoch: Will der Aufsteiger den Anschluss nicht schon früh verlieren, muss dringend gepunktet werden.