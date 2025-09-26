Am Mittwochabend musste sich die SpVg Porz im Pokal geschlagen geben. – Foto: Nick Förster

Nach Pokalfrust: SpVg Porz fordert SSV Bornheim Porz-Trainer Jonas Wendt: „Der Druck liegt auf Bornheim"

Pokalfrust und Abstiegssorgen: Porz und Bornheim mussten unter der Woche im Mittelrheinpokal herbe Niederlagen einstecken. Der Aufsteiger will sich zu Gast bei der Wendt-Elf endlich mit den ersten Punkten belohnen.

Während Porz bei Frechen 20 mit 1:5 unterging, kassierte Bornheim ein 1:6 bei Hohkeppel. Zudem wurde die Porzer Partie von der schweren Verletzung von Taylan Gülmez überschattet, der ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Nun gilt der volle Fokus der Liga – und dort könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Porz will nach dem Sieg in Siegburg den Aufwärtstrend fortsetzen, während Bornheim weiter auf den ersten Punkt wartet. Wendt: "Das wäre eine Hausnummer"

Porz-Trainer Jonas Wendt weiß um die Bedeutung der Partie: „Wir wissen natürlich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist für uns – aber auch für Bornheim. Sie müssen den Anschluss kriegen, wir müssen das Spiel für uns entscheiden und wären dann schon zehn Punkte weg, das ist schon mal eine Hausnummer. Wenn wir verlieren, sind es nur vier – und das Momentum wäre wieder so ein bisschen etwas negativer.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SpVg Porz 1919 SpVg Porz SSV Bornheim SSV Bornheim 15:00 PUSH