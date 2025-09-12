Der VfB Homberg trifft auf Biemenhorst – Foto: Ulrich Laakmann

Nach Pokalerfolg: Homberg empfängt Biemenhorst Nach der Niederlage beim SV Sonsbeck und dem Pokalerfolg gegen die Sportfreunde Baumberg trifft der VfB Homberg am kommenden Spieltag auf den SV Biemenhorst.

Durch die 0:1-Niederlage beim SV Sonsbeck rutschte der VfB Homberg einige Plätze nach unten. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auf dem achten Rang. Neuen Mut gab allerdings der 4:2-Sieg im Niederrheinpokal gegen die Sportfreunde Baumberg. Nun trifft der VfB auf den SV Biemenhorst, der punktgleich mit Homberg auf dem neunten Platz steht.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH

Gute Vorzeichen für Homberg

Sowohl der VfB, als auch Biemenhorst starteten mit zwei Erfolgen und zwei Pleiten in die neue Spielzeit. Hinzu kommt das beide Vereine unter der Woche im Niederrheinpokal gefragt waren. Während Homberg die Sportfreunde aus Baumberg besiegte und den Einzug in die nächste Runde klar machte, musste sich der SV mit 0:3 beim KFC Uerdingen geschlagen geben. Damit verlor der kommende Gegner Hombergs wettbewerbsübergreifend die vergangenen drei Pflichtspiele. "Biemenhorst wird ein unbequemer Gegner sein. Werden sicherlich von Daniel Beine, der uns gut kennt, sehr gut eingestellt sein. Müssen wir halt gucken, dass wir die richtige Marschroute den Jungs mitgeben für Sonntag", sagte Janßen über das kommende Heimspiel gegen den SV.