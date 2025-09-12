Nach Pokalerfolg: Homberg empfängt Biemenhorst

Durch die 0:1-Niederlage beim SV Sonsbeck rutschte der VfB Homberg einige Plätze nach unten. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auf dem achten Rang. Neuen Mut gab allerdings der 4:2-Sieg im Niederrheinpokal gegen die Sportfreunde Baumberg. Nun trifft der VfB auf den SV Biemenhorst, der punktgleich mit Homberg auf dem neunten Platz steht.
Sowohl der VfB, als auch Biemenhorst starteten mit zwei Erfolgen und zwei Pleiten in die neue Spielzeit. Hinzu kommt das beide Vereine unter der Woche im Niederrheinpokal gefragt waren. Während Homberg die Sportfreunde aus Baumberg besiegte und den Einzug in die nächste Runde klar machte, musste sich der SV mit 0:3 beim KFC Uerdingen geschlagen geben. Damit verlor der kommende Gegner Hombergs wettbewerbsübergreifend die vergangenen drei Pflichtspiele.
"Biemenhorst wird ein unbequemer Gegner sein. Werden sicherlich von Daniel Beine, der uns gut kennt, sehr gut eingestellt sein. Müssen wir halt gucken, dass wir die richtige Marschroute den Jungs mitgeben für Sonntag", sagte Janßen über das kommende Heimspiel gegen den SV.
Die beiden Partien in der vergangenen Saison entschieden die Homberger für sich. In einem der beiden Begegnungen deklassierte der VfB den SV mit 6:1.
Die Akteure aus Biemenhorst haben 90 Minuten gegen Uerdingen hinter sich, während die Mannschaft von Janßen ganze 120 Minuten in den Knochen hat. Trotzdem bleibt der Übungsleiter der Heimmannschaft gelassen - Er erklärte warum: "Die 120 Minuten sind natürlich in den Beinen. Wir werden jetzt regenerieren bis Sonntag, aber es sind ja junge, gut durchtrainierte Kerle. Bis Sonntag sind wir wieder hundert Prozent regeneriert." Er fügte noch hinzu: "Außerdem haben wir einen breiten Kader und werden natürlich auch Jungs wieder bringen, die jetzt weniger gespielt haben oder gar nicht, so dass sie auf jeden Fall frisch und ausgeruht sind."
Mit einem Sieg könnte der VfB Homberg die zuletzt verlorenen Plätze wieder aufholen und in der Tabelle klettern. Zugleich könnte das Team von Janßen eine Siegesserie nach dem Erfolg gegen Baumberg starten.