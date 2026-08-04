Nach Pokalcoup in der ersten Runde: Bezwingt Bentheim auch Salzbergen?

– Foto: René Diebel

Nachdem der SV Bad Bentheim in der ersten Runde des Bezirkspokals für Aufsehen sorgte und den Landesligisten FC Schüttdorf vor heimischer Kulisse mit 3:0 bezwingen konnte, geht es am Mittwoch zum Ligakonkurrenten Alemannia Salzbergen. Die Mission ist klar: Es soll in die nächste Runde eingezogen werden. Wir haben vor der Partie mit Bad Bentheim-Coach Patrik Sackbrook gesprochen.

Während Salzbergen in der Bezirksliga Weser-Ems bereits aktiv war und am ersten Spieltag knapp dem Vizemeister der Vorsaison Altenlingen mit 2:3 unterlag, geht es für Bentheim in der Liga erst am kommenden Wochenende los – die Mannschaft von Patrik Sackbrook reist am Sonntag zum Aufsteiger SV Bokeloh. Bis dahin liegt der Fokus aber auf dem ausstehenden Pokalkracher. Dass es am Mittwoch kein Zuckerschlecken wird, weiß auch der Trainer der Gäste: „Salzbergen ist natürlich ein eingeschworenes Team, welches immer kompakt verteidigt und als geschlossene Mannschaft auftritt. Vorne gute Leute für Umschaltmomente, da kommt schon eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns zu.", so Sackbrook. Auf dem Papier dürfte die Gäste zwar als Favorit in die Partie gehen, doch der Pokal hat ja bekanntermaßen seine eigenen Gesetze. Die Euphorie dürfte jedenfalls auf beiden Seiten gegeben sein: „Wir freuen uns nach dem Pokalcoup gegen Schüttorf darauf und wollen noch eine Runde weiterkommen.", so bringt es Sackbrook abschließend auf den Punkt.

Anpfiff ist dann am Mittwochabend um 19:00 Uhr in Salzbergen.