Nach Pokalaus: SCO-Präsident Möllmann kritisiert Urlauber scharf

Für den SC 1920 Oberhausen ging es am Sonntagnachmittag in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den klassenhöheren SV Scherpenberg. Bei dem Duell gegen den Landesligisten fehlten dem SCO einige Spieler urlaubsbedingt, was insbesondere Präsident Thorsten Möllmann verärgert. Im Gespräch mit dem RevierSport kritisiert der langjährige Übungsleiter die Mentalität einiger Spieler und rechnet mit einer schweren Saison in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Nachdem der SC 1920 Oberhausen Mitte Juli mit den Vorbereitungs-Testspielen auf die kommende Bezirksliga-Spielzeit gestartet ist, stand am vergangenen Wochenende das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Gegen den höherklassigen SV Scherpenberg unterlag die Elf von Cheftrainer Erkan Aydin trotz zweimaliger Führung schlussendlich mit 2:5. Wie bereits in der Vorbereitung fehlten dem Bezirksligisten auch zum Pflichtspielauftakt einige Akteure urlaubsbedingt, was allen voran bei Präsident Thorsten Möllmann negativ aufstößt.

Seit der SC 1920 vor acht Jahren den Bezirksliga-Aufstieg perfekt machte, gehen die Oberhausener ununterbrochen in der Bezirksliga an den Start. Nachdem in der vergangenen Spielzeit ein starker dritter Tabellenrang eingeräumt werden konnte, befürchtet SC-Präsident Möllmann mit Blick auf die anstehende Saison einen Leistungseinbruch: „Diese Saison kann ich nicht sagen, dass wir oben mitspielen wollen. Wir sind diese Saison eine Wundertüte“, gibt der erfahrene Präsident zu verstehen.

Trotz einiger vielversprechender Neuverpflichtungen wie beispielsweise Harding Mac Stuell Beira vom TSV Meerbusch, der bereits auf einige Oberliga-Einsätze zurückblickt, geht Möllmann mit einer realistischen Zielsetzung in die Spielzeit und verweist auf zahlreiche personelle Ausfälle zum Saisonstart. Insbesondere urlaubsbedingte Ausfälle wie die der beiden Innenverteidiger Marko Djurdjevic und Bülent Demirci, die zum Ligaauftakt gegen den Duisburger FV 08 am Wochenende fehlen werden, stoßen bei dem ehemaligen Cheftrainer auf Verärgerung: „Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir wäre das früher nicht vorgekommen, ob als Spieler oder als Trainer. Bei einem Pokalspiel, gerade wenn Niederrheinpokal ist, in den Urlaub zu fahren - aber so ist das heutzutage“, kritisiert der Präsident rückblickend auf die vielen Ausfälle im Spiel gegen Scherpenberg.

Saisonaussichten unklar

Wo die Reise für den SC 1920 Oberhausen in dieser Spielzeit hinführen wird, kann Präsident Möllmann nur schwer vorhersagen, was allerdings nicht an der Qualität des Kaders liegt. Viel schwerwiegender seien die spielerische Fitness und Kaderbreite, wie Möllmann hervorhebt: „Wir haben in der Vorbereitung dreimal trainiert - als ich Trainer war, ob in der Bezirksliga, Kreisliga oder Landesliga, haben wir jeden Tag trainiert. Das ist jetzt zu wenig“, resümiert der Präsident und ergänzt: „Uns haben viele Spieler verlassen, wir haben keine zweite Mannschaft mehr, keine dritte Mannschaft mehr. Wir haben einen ganz dünnen Kader.“