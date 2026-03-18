Nach Pokalaus: Freiberg will gegen Offenbach eine Reaktion zeigen

Tabellenlage Freiberg führt die Regionalliga mit 51 Punkten aus 24 Spielen an, Verfolger SG Sonnenhof Großaspach liegt nur zwei Zähler dahinter. Offenbach reist als Tabellen-14. mit 29 Punkten an und befindet sich damit in einer anderen Tabellenregion. Die Ausgangslage macht den SGV zum Favoriten, erhöht aber zugleich den Erwartungsdruck. Im engen Aufstiegsrennen wiegt jedes Heimspiel gegen ein Team aus dem unteren Tabellenbereich besonders schwer.

Rückblick auf die letzten Tage

Der erste Punktverlust des Jahres kam für Freiberg am vergangenen Spieltag zustande. In Bahlingen führte der SGV nach zwei verwandelten Foulelfmetern von Leon Petö mit 2:1, kassierte aber in der 90. Minute noch das 2:2. Unter der Woche folgte dann das Viertelfinale im WFV-Pokal, in dem Freiberg bei den Stuttgarter Kickers nach eigener 1:0-Führung mit 1:3 ausschied. Damit wartet die Mannschaft erstmals in diesem Kalenderjahr auf einen Sieg in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen.

Hinspiel als Hinweis

Das erste Duell mit Kickers Offenbach gewann Freiberg deutlich mit 5:2. Nach einem frühen Rückstand drehte der SGV die Partie durch zwei Treffer von Gal Grobelnik, darunter ein Foulelfmeter. In der Schlussphase sorgten Henrick Selitaj, Meghôn Valpoort und Julian Kudala für klare Verhältnisse. Das Ergebnis zeigt, dass Freiberg diesem Gegner offensiv zusetzen kann, sagt aber wenig darüber aus, wie das Rückspiel nach den jüngsten Resultaten verlaufen wird.