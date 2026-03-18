Nach Pokalaus: Freiberg will gegen Offenbach eine Reaktion zeigen

Der SGV Freiberg geht als Tabellenführer in den 25. Spieltag der Regionalliga Südwest. Am Samstag, 21. März, empfängt die Mannschaft Kickers Offenbach und steht dabei vor einer Woche, in der sich Ligaalltag und Pokalwirkung unmittelbar überlagern. Nach dem 2:2 in Bahlingen und dem 1:3 im WFV-Pokal bei den Stuttgarter Kickers ist die Lage an der Spitze zwar weiterhin gut, aber nicht mehr so ruhig wie noch vor wenigen Tagen. Gegen Offenbach geht es deshalb auch um eine sportliche Antwort.
Tabellenlage
Freiberg führt die Regionalliga mit 51 Punkten aus 24 Spielen an, Verfolger SG Sonnenhof Großaspach liegt nur zwei Zähler dahinter. Offenbach reist als Tabellen-14. mit 29 Punkten an und befindet sich damit in einer anderen Tabellenregion. Die Ausgangslage macht den SGV zum Favoriten, erhöht aber zugleich den Erwartungsdruck. Im engen Aufstiegsrennen wiegt jedes Heimspiel gegen ein Team aus dem unteren Tabellenbereich besonders schwer.
Rückblick auf die letzten Tage
Der erste Punktverlust des Jahres kam für Freiberg am vergangenen Spieltag zustande. In Bahlingen führte der SGV nach zwei verwandelten Foulelfmetern von Leon Petö mit 2:1, kassierte aber in der 90. Minute noch das 2:2. Unter der Woche folgte dann das Viertelfinale im WFV-Pokal, in dem Freiberg bei den Stuttgarter Kickers nach eigener 1:0-Führung mit 1:3 ausschied. Damit wartet die Mannschaft erstmals in diesem Kalenderjahr auf einen Sieg in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen.
Hinspiel als Hinweis
Das erste Duell mit Kickers Offenbach gewann Freiberg deutlich mit 5:2. Nach einem frühen Rückstand drehte der SGV die Partie durch zwei Treffer von Gal Grobelnik, darunter ein Foulelfmeter. In der Schlussphase sorgten Henrick Selitaj, Meghôn Valpoort und Julian Kudala für klare Verhältnisse. Das Ergebnis zeigt, dass Freiberg diesem Gegner offensiv zusetzen kann, sagt aber wenig darüber aus, wie das Rückspiel nach den jüngsten Resultaten verlaufen wird.
Was im Heimspiel zählt
Für den SGV wird entscheidend sein, wieder mehr Kontrolle in den Verlauf eines Spiels zu bringen. Sowohl in Bahlingen als auch im Pokalspiel auf der Waldau zeigte sich, dass Führungen zuletzt nicht ausreichten, um Ruhe in die eigene Partie zu bekommen. Gegen Offenbach braucht Freiberg deshalb nicht nur seine Offensivqualität, sondern vor allem Stabilität über 90 Minuten. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des SGV Freiberg.