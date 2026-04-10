Nach Pokalaus beim Aufstiegsanwärter zu Gast 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Für unsere erste Männermannschaft steht nach dem knapp verpassten Finale im Kreispokal wieder der Ligaalltag an. Als Tabellenneunter sind wir zu Gast beim Zweiten, der SG Wachsenburg Haarhausen, die klar als Favorit in die Partie geht. Um nicht weiter nach unten zu rutschen, müssen wir jedoch dringend wieder punkten und eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Mit Einsatz und Disziplin soll dennoch etwas Zählbares mitgenommen werden.