 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Nach Pokalaus beim Aufstiegsanwärter zu Gast 💙💛

Schwere Aufgabe für unsere Erste

von Rene Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Empor Weimar 06

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KOL Mittelthüringen
Haarhausen
FC Empor 06

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Wachsenburg Haarhausen
SG Wachsenburg HaarhausenHaarhausen
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
15:00

Für unsere erste Männermannschaft steht nach dem knapp verpassten Finale im Kreispokal wieder der Ligaalltag an. Als Tabellenneunter sind wir zu Gast beim Zweiten, der SG Wachsenburg Haarhausen, die klar als Favorit in die Partie geht. Um nicht weiter nach unten zu rutschen, müssen wir jedoch dringend wieder punkten und eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen. Mit Einsatz und Disziplin soll dennoch etwas Zählbares mitgenommen werden.

Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Maik Vogt aus Bad Berka.