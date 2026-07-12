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Nach Pokal-Quadrupel bei AH: Das ist Michael Schwitallas Traumelf
Mit den Alten Herren des VfB Bodenheim hat Michael Schwitalla eine einzigartige Fußball-Saison gespielt +++ Jetzt stellt er die Mitspieler-Traumelf seiner Laufbahn zusammen
von Bardo Rudolf · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser
Michael Schwitalla zeigt es an: Mit den AH-Teams des VfB Bodenheim hat er alle vier Pokal-Wettbewerbe gewonnen. – Foto: VfB Bodenheim
Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Die aktuell besten Altherren-Fußballer im Kreis Mainz-Bingen kommen vom VfB Bodenheim. Die Mannschaften aus dem Albansdorf haben alle vier ausgetragenen Kreispokal-Wettbewerbe gewonnen. Die Titel bei Ü32 (im Finale 4:2 gegen Inter Mainz), Ü40 Großfeld (3:2 gegen Alemannia Laubenheim) und Ü50 (4:3 nach Elfmeterschießen gegen TV 1817 Mainz) hatten die Bodenheimer schon im Frühjahr eingefahren. Jetzt haben sie auch das Ü40-Kleinfeld-Endspiel für sich entschieden. Der VfB setzte sich 3:0 gegen die Laubenheimer durch.