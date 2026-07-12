Nach Pokal-Quadrupel bei AH: Das ist Michael Schwitallas Traumelf

Michael Schwitalla zeigt es an: Mit den AH-Teams des VfB Bodenheim hat er alle vier Pokal-Wettbewerbe gewonnen. – Foto: VfB Bodenheim

Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Die aktuell besten Altherren-Fußballer im Kreis Mainz-Bingen kommen vom VfB Bodenheim. Die Mannschaften aus dem Albansdorf haben alle vier ausgetragenen Kreispokal-Wettbewerbe gewonnen. Die Titel bei Ü32 (im Finale 4:2 gegen Inter Mainz), Ü40 Großfeld (3:2 gegen Alemannia Laubenheim) und Ü50 (4:3 nach Elfmeterschießen gegen TV 1817 Mainz) hatten die Bodenheimer schon im Frühjahr eingefahren. Jetzt haben sie auch das Ü40-Kleinfeld-Endspiel für sich entschieden. Der VfB setzte sich 3:0 gegen die Laubenheimer durch.

In allen vier Finals stand Michael Schwitalla auf dem Platz, der im rheinhessischen Fußball seit Jahren große Fußspuren hinterlässt. Für uns hat er jetzt die „Traumelf“ seiner Laufbahn zusammengestellt. Wer dabei ist und welche Trainer er dafür ausgewählt hat, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.