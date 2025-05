Nach Pokal-Frust „Extraleistung“ der SG Walluf

Region. Der FV Biebrich 02 musste spielfrei mitanschauen, wie ihn der FC TuBa Pohlheim nach einem 2:1-Erfolg beim SC Waldgirmes II von der Spitze verdrängte. Bei Punktgleichheit, aber dem besseren direkten Vergleich gegenüber den Biebrichern, die nun zu RW Hadamar müssen (So., 15 Uhr). Hadamar, gespickt mit Spielern der Region Wiesbaden, hat sich durch das 5:0 in Breidenbach bis auf drei Zähler an das führende Duo herangepirscht. Und auch die SG Walluf, zum Rundenfinale am 25. Mai Gastgeber von Biebrich 02, ist nach dem 2:0-Erfolg in Marburg weiter oben dran.