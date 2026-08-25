Nach Pokal-Drama: VSG Altglienicke holt Stürmer aus der 2. Liga Einen Tag nach dem DFB-Pokal-Aus gibt es einen Transfer von ser · Heute, 15:06 Uhr · 0 Leser

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Am Montag lieferte die VSG Altglienicke dem Zweitligisten VfL Wolfsburg einen großen Kampf im DFB-Pokal. Einen Tag später vermeldete der Regionalligist einen Neuzugang aus eben jener zweiter Liga.

Für diesen Kampf sammelte die VSG Altglienicke reichlich Sympathiepunkte. Der Berliner Regionalligist brachte Bundesliga-Absteiger Wolfsburg am Montagabend an den Rande einer Niederlage, verpasste den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals am Ende bitter. Vor 5000 Zuschauern im ausverkauften Amateurstadion auf dem Olympiagelände war die VSG von Beginn an gut im Spiel und schockte die Wölfe aus der Autostadt früh. Einen gradlinigen Angriff über Czyborras linke Seite verwerte Torjäger Nietfeld und ließ das Stadion schon nach fünf Minuten erstmals eskalieren. Zwar hatten die favorisierten Gäste anschließend mehr vom Spiel, doch Torhüter Luis Zwick und seine Vorderleute vereitelten sämtliche Wolfsburger Angriffsbemühungen.

Zur zweiten Halbzeit stellte Wolfsburg um, brachte unter anderem Maximilian Arnold. Der Routinier sorgte in der 55. Minute per Fernschuss für den Ausgleich. Wer dachte, die Niedersachsen würden das Spiel jetzt drehen, lag jedoch falsch. Nach einem Fehler von Torhüter Zielinski brachte Saliger die Berliner erneut in Führung. Wieder musste Arnold einen Kunstschuss auspacken, um seine Wölfe in die Verlängerung zu retten. Dort legte Altglienicke ein drittes Mal vor, Ibrahimi traf in der 109. Minute. Anschließend drückte Wolfsburg und kam durch Wahl erneut zum Ausgleich. Die Folge: Elfmeterschießen, in dem Altglienicke nach Reeses Fehlschuss kurz vor der Sensation stand. Nur Wolfsburgs Torhüter hatte was dagegen, parierte zwei Elfmeter und sicherte den Gästen den Einzug in die nächste Runde.