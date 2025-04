Nach Pokal-Blamage nun Bundesliga-Auswärtspunkt

Die U19 des 1. FC Saarbrücken hat die 2:3-Pokalniederlage beim zwei Klassen tiefer spielenden FC Hertha Wiesbach anscheinend gut weggesteckt. Am Samstag gab es als Gast des TSV Meerbusch mit dem 2:2 (1:1) vor 100 Zuschauern einen überraschenden Punktgewinn in der Fremde. Dabei ging das blau-schwarze Team durch Devin Güzelcan in der 32. Minute sogar in Führung, musste aber noch vor der Pause den Gleichstand hinnehmen, als Christos Venos zwei Minuten später für die Rheinländer traf. Diese gingen in der 69. Minute durch den acht Minuten zuvor eingewechselten Isa Özel sogar kurzzeitig in Führung, doch Marco Blinn konnte nur drei Minuten später einen Strafstoß zum Endstand verwandeln. FCS-Trainer Salvatore D'Andrea sagte nach dem Spiel. "Es war ein intensives Spiel, wir konnten die Führung nicht lange halten, sie kamen direkt zum verdienten Ausgleich. Dann hatten wir in der zweiten Hälfte bessere Momente, waren griffiger, den Mittwoch hat man da nicht angemerkt. wir waren klar auf Wiedergutmachung aus. Das Remis geht deshalb auch so in Ordnung, auch wenn wir in der siebten Minute der Nachspielzeit Glück hatten. Johannes Ferring, unser Torwart, wehrt den Ball an den Latte, ab, von da fliegt er zurück auf seinen Rücken, prallt dann gegen den Pfosten und schlussendlich konnte er ihn dann klären. Da hätten wir auch dumm aussehen können, wenn wir da das entscheidende Gegentor noch bekommen hätten. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, deshalb geht der Punkt dann auch in Ordnung".