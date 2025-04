Nach Pokal-Aus: Oberweikertshofen will den Spitzenreiter ärgern

Oberweikertshofen - Nach dem verpassten Finaleinzug beim Sparkassenpokal gegen den Liga-Konkurrenten aus Olching steht für die Elf von Weikertshofens Trainer Florian Hönisch am Ostersamstag beim Tabellenführer FC Gundelfingen die nächste schwere Aufgabe ins Haus (Anstoß 15 Uhr). Bei keinem Geringeren als dem Tabellenführer FC Gundelfingen will die Hönisch-Elf etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen, um nicht noch tiefer in der Tabelle abzurutschen. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte.

„Auch wenn Gundelfingen für mich die spielstärkste Mannschaft in der Liga ist, so werden wir uns nicht verstecken und versuchen, unsere Chance zu suchen, um den Tabellenführer kräftig zu ärgern, denn was gibt es Schöneres?“ Wie die Begegnung ergebnistechnisch verlaufe, sei erst einmal zweitrangig. „Es kommt darauf an, wie sich die Mannschaft auf dem Platz präsentiert“, sagt Hönisch. Für ihn ist wichtig, dass sich die Spieler Selbstvertrauen für das Heimspiel nach Ostern gegen den VfL Kaufering holen.

Allerdings komme seine Mannschaft derzeit auf der Kante daher, meint der SCO-Coach. Neben den beiden Langzeitverletzten Dominik Widemann und Lukas Kopyciok fallen Elias Eck wegen Krankheit und Moritz Leibelt wegen einer Verletzung aus. Empfohlen hat sich im Sparkassenpokalspiel Nico Scheibner aus der zweiten Mannschaft.