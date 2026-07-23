Nach Pokal-Absagen: „Runde eins ist mittlerweile eine Farce"

In der ersten Runde der Pokalsaison 2026/2027 fallen (Stand Donnerstagnachmittag) drei Begegnungen aus: Der FSV Berghausen muss seinen Auftritt gegen den FC Cleeberg ebenso absagen wie die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen ihr Duell mit dem RSV Büblingshausen. Auch die Partie zwischen dem TSV Albshausen und dem SC Waldgirmes findet nicht statt. Gewertet werden alle drei Spiele mit 3:0 für die Gäste.