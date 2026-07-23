 2026-07-23T06:38:08.609Z

Pokal

Nach Pokal-Absagen: „Runde eins ist mittlerweile eine Farce"

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Drei Partien in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Wetzlar sind abgesagt worden – mal wieder. Ein Sportlicher Leiter sieht beim Modus dringenden Reformbedarf +++

von Redaktion · Gestern, 23:43 Uhr · 0 Leser
Muss mit seinem Team die Partie gegen den RSV Büblingshausen in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals absagen: Wassim Youssef (l.) von B-Ligist SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. (Archivbild) © Isabel Althof
Muss mit seinem Team die Partie gegen den RSV Büblingshausen in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals absagen: Wassim Youssef (l.) von B-Ligist SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. Alle Jahre wieder können etliche Erstrundenpartien im Fußball-Kreispokal Wetzlar nicht stattfinden – meist weil dem unterklassigen Gastgeber in der Urlaubszeit schlicht das kickende Personal fehlt.

In der ersten Runde der Pokalsaison 2026/2027 fallen (Stand Donnerstagnachmittag) drei Begegnungen aus: Der FSV Berghausen muss seinen Auftritt gegen den FC Cleeberg ebenso absagen wie die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen ihr Duell mit dem RSV Büblingshausen. Auch die Partie zwischen dem TSV Albshausen und dem SC Waldgirmes findet nicht statt. Gewertet werden alle drei Spiele mit 3:0 für die Gäste.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.