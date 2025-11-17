Marcel Stenzel ist offenbar nicht mehr Trainer der Sportfreunde Hamborn 07. – Foto: Volker Nagraszus

Nach Pleiten-Serie: Hamborn 07 trennt sich von Marcel Stenzel Vier Niederlagen in Folge waren zu viel. Die Verantwortlichen der Sportfreunde Hamborn 07 reagieren und beurlauben Trainer Marcel Stenzel.

Marcel Stenzel ist nicht mehr Trainer der Sportfreunde Hamborn 07. Der kriselnde Landesligist stellte den bisherigen Cheftrainer nach vier Pleiten in Serie am Sonntagmittag frei. Ab sofort übernimmt Dietmar Schacht, der dabei vom Co-Trainer Gerd Gotsche unterstützt wird.

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 VfB Speldorf VfB Speldorf 1 3 Abpfiff "Wir haben Marcel Stenzel freigestellt, weil wir der Meinung sind, dass er mit dem Druck nicht mehr zurechtkommt", erklärte Schacht am Sonntag gegenüber der NRZ. Damit machten die Verantwortlichen der Hamborner Löwen Nägel mit Köpfen und beschlossen das Aus von Stenzel, der seit Mai 2024 an der Seitenlinie am Holtkamp stand. Mit zehn Punkten stehen die Sportfreunde derzeit auf dem vorletzten Platz in der Landesliga, Gruppe 2, haben das rettende Ufer aber noch in Sichtweite. Zuletzt gab es jedoch vier Pleiten in Serie, unter anderem gegen das Spitzenduo VfB Bottrop und ESC Rellinghausen. Nach dem 1:3 gegen den VfB Speldorf am Freitagabend war das Schicksal von Stenzel dann aber besiegelt.

>>> Das ist Marcel Stenzel Zahlreiche Stammspieler hatten den Verein vor der Saison verlassen, die Zugänge konnten die Lücken nicht füllen. Hinzu kam andauerndes Verletzungspech, sodass sich eine Stammformation in der aktuellen Spielzeit kaum finden konnte. Immer wieder mussten U19-Spieler einspringen. In der Liga geht es aufgrund des anstehenden Totensonntags erst in zwei Wochen weiter. Dann tritt die Schacht-Elf beim Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, der SG Schönebeck an. Ein Erfolg wäre enorm wichtig für den kriselnden Traditionsverein.