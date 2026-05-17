Nach Pleite in Walpertskirchen: VfR Garching bricht mental ein

– Foto: Marc Marasescu

In der ersten Hälfte kann man positiv sagen, dass sich beide Teams auf Augenhöhe duellierten. Mit der negativeren Sichtweise waren es 45 ereignislose Minuten, bei denen der Pausenpfiff des Schiedsrichters eher erlösende Wirkung hatte. Vor beiden Toren ist nicht viel passiert.

Im letzten Spiel der Saison ging es nicht mehr um die ganz großen Dinge. Der SV Walpertskirchen und der VfR Garching spielten in der Bezirksliga Nord nur noch aus, wer mit einem etwas besseren Mittelplatz die Runde beendet. Walpertskirchen siegte 3:1 (0:0) und ist damit Fünfter. Garching muss sich mit 48 Punkten und Rang sieben begnügen, wobei das letzte Spiel noch einmal einige Probleme der Mannschaft symbolisch aufzeigte.

Nach dem Seitenwechsel machten die Garchinger an sich ein ordentliches Spiel, belohnten sich aber nicht für starke Phasen. Mit einem eigenen Fehler ermöglichte man Walpertskirchen das 1:0 (66.) und danach ließ man zwei Top-Chancen zum Ausgleich liegen. Auch nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Mike Niebauer (84.) drückte Garching gewaltig und hatte seine Szenen, bei denen auch ein spätes 3:3 noch drin gewesen wäre.

In Hinblick auf die nächste Saison bereitet dem Garchinger Trainer Mike Niebauer einige Sorgen, dass seine Mannschaft nach Gegentoren oft auseinanderbricht und ein Tor damit quasi schon die Niederlage besiegelt. In Walpertskirchen ermöglichten Fehler die gegnerischen Treffer, und nach dem 0:2 war man so durch den Wind, dass man gleich danach noch das dritte Tor kassierte.

Für die Entwicklung zu einer Spitzenmannschaft in der Bezirksliga benötigt das Team mehr Konstanz und mehr mentale Stärke, um sich bei Rückständen erst recht gegen drohende Niederlagen aufzubäumen. Von der Seite her war das letzte Spiel in Walpertskirchen bezeichnend für den gesamten Saisonverlauf. (nb)

SV Walpertskirchen – VfR Garching 3:1 (0:0). VfR: Schmid, Eisl (64. Matzkowitz), Hölzl, Kardum, Stefanovic, Fellner (69. Sternke), Monetti (65. M. Niebauer), D. Niebauer, Sostaric, Vogel (73. Koliantzas), Agbavon. Tore: 1:0 Fellermeier (66.), 2:0 Fellermeier (79.), 3:0 Käser (82.), 3:1 M. Niebauer (84.). Schiedsrichter: Moritz Martin (Altenerding) – Zuschauer: 160.