Nach Pleite in Paderborn: So hält Dynamo Dresden die Klasse

Die SG Dynamo Dresden befindet sich nach 27 Spieltagen auf einem soliden 12. Tabellenplatz und hat damit eine gute Ausgangslage geschaffen, um die Abstiegsränge zu vermeiden. Diese Platzierung ist das Resultat einer herausragenden Rückrunde, in der die Sachsen bereits jetzt mehr Punkte gesammelt haben als in der gesamten Hinrunde. Dennoch bleibt die sportliche Lage extrem brisant, da die Liga zu diesem Saisonzeitpunkt eine beispiellose Enge verzeichnet.

Den bisher geringsten Punkteunterschied am 27. Spieltag bildeten einst Rot-Weiß Oberhausen und Saarbrücken mit fünf Zählern. Aktuell liegen zwischen den Dresdnern und dem Tabellenletzten Preußen Münster lediglich drei schmale Punkte. Interessanterweise haben beide Vereine seit dem Ende der Hinrunde die Plätze getauscht, als Dynamo noch mit sieben Punkten Rückstand auf Münster das Schlusslicht bildete. In dieser Gesamtlage zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Sieg umso mehr.

Das Problem nach dem Seitenwechsel

Trotz der jüngsten Erfolge offenbart die Mannschaft ein gravierendes Muster, das eine vorzeitige Rettung bislang verhinderte: Dresden verschenkt nach der Pause regelmäßig Punkte und kann Führungen kaum verwalten. Laut einer fiktiven Tabelle, die ausschließlich die Ergebnisse nach Abpfiff der ersten Halbzeit berücksichtigt, steht Dynamo auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga, wenn es keine zweite Hälfte geben würde. Punktgleich mit Spitzenreiter Schalke 04 mit 46 Punkten.

In der Realität stehen jedoch 17 Zähler weniger zu Buche. Exemplarisch für diesen Einbruch stehen auch die Rückrunden-Partien gegen Karlsruhe, Elversberg und Bielefeld, in denen die Sachsen in der Schlussphase entscheidende Gegentore hinnehmen mussten. Ein wesentlicher Grund für diese fehlende Stabilität ist der signifikante Qualitätsabfall bei Einwechslungen, der es dem Trainerteam erschwert, das Niveau im Angriff, im Mittelfeld und besonders in der Abwehr über 90 Minuten aufrechtzuerhalten.

Ebenso musste man sich am vergangenen Samstag in Paderborn geschlagen geben. Nach einer 1:0 Führung zur Pause vergab man mehrere Hochkaräter zu Beginn der zweiten Halbzeit und lud den Gegner im Anschluss zu Chancen ein, inklusive Torwartfehler von Tim Schreiber. So konnte sich der SC Paderborn in der letzten halben Stunde zwei Tore erarbeiten und das Spiel für sich entscheiden.

Trügerische Rechenspiele und die Relegationsgefahr

Es wird derzeit intensiv über die sogenannte „sichere Punktemenge“ für den Ligaverbleib debattiert. Oftmals gelten 34 Zähler, also im Schnitt ein Punkt pro Spiel, als Richtwert, wenngleich in den vergangenen Jahren meist sogar weniger Punkte für den Relegationsplatz genügten.

Auf derartige Rechenspiele sollte sich der Verein jedoch keinesfalls verlassen, da alle abstiegsbedrohten Teams zuletzt bewiesen haben, dass sie regelmäßig punkten können.

Insbesondere das Spekulieren auf die Relegation birgt ein massives Risiko. Zwar konnte sich Eintracht Braunschweig im vergangenen Jahr dort behaupten, doch Dynamo hat in der Saison 2021/22 gegen den 1. FC Kaiserslautern schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, wie unerbittlich diese Spiele sein können. Die Konsequenz waren damals drei Jahre in der 3. Liga, weshalb der direkte Klassenerhalt oberste Priorität haben muss.

Der Fahrplan für den entscheidenden Saisonendspurt

Mit noch sieben ausstehenden Spielen bietet die Schlussphase der Saison ausreichend Gelegenheiten, den Klassenerhalt aus eigener Kraft einzutüten. Die nächsten Aufgaben am 4. April zuhause gegen Hertha BSC und eine Woche später beim 1. FC Nürnberg versprechen Chancen gegen Gegner, die sich zuletzt formstark, aber in der Vergangenheit angreifbar zeigten.

Im Anschluss warten mit dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf zwei Mannschaften in direkter tabellarischer Schlagdistanz, die Dynamo bereits in der Hinrunde besiegen konnte.

Nach einem schweren Spiel gegen Kaiserslautern stehen abschließend die direkten Duelle gegen Braunschweig (auswärts) und Kiel (heim) an. Im Idealfall ist das Punktekonto bis dahin bereits so weit gefüllt, dass diese Begegnungen nicht mehr zu existenziellen Sechs-Punkte-Spielen um den Ligaverbleib werden.