Nach Pleite in Jüchen: Homberg vor nächstem Härtetest

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in Jüchen steht das nächste schwierige Duell für den VfB Homberg an. Der VfB trifft am kommenden Spieltag, wie auch in der kommenden Pokalrunde, auf die Sportfreunde Baumberg, die noch ungeschlagen in der Liga sind. Cheftrainer Stefan Janßen blickte auf die Begegnung.

Die Homberger werden noch schöne Erinnerungen an die beiden Partien der vergangenen Spielzeit haben, denn in beiden direkten Duellen gegen die Sportfreunde ging der VfB als Sieger vom Platz. Ob Homberg diese Serie nun fortsetzen kann?

"Sie sind in diesem Jahr wieder bärenstark. Salah El Halimi hat es immer wieder geschafft, bis auf in der letzten Saison, Baumberg in die Spitzengruppe der Oberliga Niederrhein zu bringen. Sie sind sogar Meister geworden einmal", sagte Janßen über den kommenden Gegner und dessen Übungsleiter. Weiter führte er aus: "In diesem Jahr sind sie auch wieder richtig gut drauf, haben zwei richtig gute Spiele gemacht. In Uerdingen hätten sie wahrscheinlich gewonnen, wenn Louis Klotz nicht vom Platz geflogen wäre."

Trotz der Unterzahl holte Baumberg einen Zähler beim KFC Uerdingen und setzte in der darauffolgenden Partie mit einem 4:2-Erfolg gegen ETB Schwarz-Weiß Essen noch einen drauf. Aktuell stehen die Sportfreunde aufgrund des guten Starts auf dem vierten Rang der Tabelle. "Es ist ein sehr schwerer Gegner mit einem sehr geschätzten Kollegen, Salah schätze ich seit vielen Jahren", erklärte der Cheftrainer des VfB.

Selbstvertrauen trotz Niederlage in Jüchen

Nach dem Eröffnungssieg gegen den TSV Meerbusch verlor sein Team das zweite Saisonspiel aufgrund individueller Fehler mit 1:3 in Jüchen. Der Übungsleiter wünscht sich nun bestimmte Dinge von seiner Truppe. "In Jüchen haben wir eigentlich nicht so viel falsch gemacht, außer eben, dass wir halt Fehler gemacht haben, die zu Toren geführt haben. Wenn wir diese Fehler abstellen, wenn wir in der Defensive konsequent verteidigen, was gegen die Offensive von Baumberg auch absolut notwendig ist, dann sehe ich meine Mannschaft auf jeden Fall in einem guten Fahrwasser", äußerte der Chefcoach.

Eine gut aufgestellte Abwehr wird ein wichtiger Aspekt für den VfB im Spiel gegen die Baumberger sein, denn in den ersten drei Pflichtspielen (zwei Oberliga-Partien und ein Niederrheinpokal-Duell) erzielte die Mannschaft von El Halimi ganze zwölf Treffer.

Trotzdem geht Janßen mit einem gewissen Selbstvertrauen in die Begegnung. "Wir rennen, wir kämpfen, wir spielen ehrlichen Ruhrgebietsfußball. Darüber hinaus spielen wir auch einen guten, technischen Ball. Das einfach beibehalten, weniger Fehler machen und Ruhe und Konzentration gegen Baumberg, dann wollen wir gerne die Punkte im Rheindeich behalten", verriet der Cheftrainer.

Mit einem Erfolg im Duell gegen Baumberg würde der VfB Homberg in der Tabelle weiter nach oben klettern und zeitgleich ein erstes Zeichen vor dem kommenden Pokalspiel gegen die Sportfreunde setzen.