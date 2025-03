Das Hinspiel entschied Georgsmarienhütte mit 2:0 für sich. Abgesehen von der Tabellensituation und der daraus resultierenden Pflichtaufgabe, wird das Team von Tobias Michels reichlich Motivation mitbringen, um auch das Rückspiel am Mittwoch zu gewinnen. Am vergangenen Spieltag musste Georgsmarienhütte in letzter Sekunde gegen Leuchtingen den Ausgleich schlucken und wird somit ordentlich Frust im Bauch haben. Für Neuenkirchen wird es wichtig eine Reaktion zu zeigen, nach dem Debakel in Ankum. Die Eintracht startete eigentlich gut in die Rückrunde und siegte im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres gegen die Zweitvertretung vom SC Melle 03. Dementsprechend wird das Spiel am Mittwoch in Georgsmarienhütte in gewisser Weise wegweisend sein und wird zeigen, wie weit das Team wirklich ist.

Anpfiff ist um 19:30 Uhr am Sportplatz Rehlberg.