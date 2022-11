Nach Pleite im Sechs-Punkte-Spiel - Gelingt Gräfelfing erneut der Klassenerhalt Ähnliche Bilanz wie im letzten Jahr

Gräfelfing – Zugegeben: Sascha Polecki hat das Wort „Pflichtsieg“ im Vorfeld der Kreisliga-Partie gegen den FC Hertha München erst auf Nachfrage in den Mund genommen. Der Trainer des TSV Gräfelfing betonte dann aber, dass es im Heimspiel gegen das Liga-Schlusslicht genau diesen Erfolg brauche. Zum einen, weil der Gegner bis dato zehn Spiele in Folge verloren hatte, zum anderen, weil die Wölfe endlich mal wieder drei Punkte benötigten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Doch nicht nur im Fußball gilt: Oft kommt es anders, als man es sich wünscht. Und so diente Gräfelfing den Münchnern als Aufbauhilfe: Hertha gewann mit 2:1 und verwies den TSV obendrein auf den letzten Tabellenplatz.

Da die Begegnung zwar nicht die abschließenden in diesem Jahr war, wohl aber die letzte der Hinrunde, sind die Wölfe nach einer Halbserie offiziell die schlechteste Mannschaft der Kreisliga 2 – zumindest, wenn man die Tabelle als Maßstab dafür hernimmt. Sieben Punkte aus 13 Spielen sind eine äußerst schwache Ausbeute, kurioserweise ist der TSV Gräfelfing trotzdem alles andere als chancenlos in der kommende Woche startenden Rückrunde. Nur vier Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Genau so viele wie vergangene Saison, die die Wölfe am Ende noch auf Rang acht abschlossen. (mg)