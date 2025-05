Nach Pleite gegen Bad Heilbrunn: Habach steuert fast sicher auf die Relegation zu

Eine Machbarkeitsstudie diesbezüglich fällt derzeit wenig erfolgversprechend aus. Natürlich ist es das Thema schlechthin bei den ASV-Treuen. Lässt sich die Problematik Abstiegskampf noch irgendwie bewerkstelligen? 400 Zuschauer beim Derby dürften relativ einhellig zu der Erkenntnis gelangt sein, dass die Hürden andere sind als im Vorjahr. Eine Doppelrunde ausnahmslos gegen andere Bezirksligisten wird zu bestreiten sein. Aktuell erweckt die Mannschaft nicht den Eindruck, 360 Minuten plus Draufgaben in so kurzer Abfolge erfolgreich bestreiten zu können.

Gegen den SV Bad Heilbrunn dauerte es neuerlich keine fünf Minuten, ehe es hinten schepperte. Maximilian Specker donnerte den Ball aus 18 Metern in den Torwinkel. Vorausgegangen war eine Abwehraktion der Habacher. Kein wirklicher Vorwurf, aber nicht entschlossen genug geklärt. „Da waren die Köpfe wieder schnell relativ weit unten“, beobachtete Interimstrainer Kevin Höcherl. „War ein Traumtor, hat der Mannschaft aber einen Knick gegeben.“ Beim 0:2 vermochte Severin Annaberger einen an ihn adressierten Einwurf nicht festzumachen. Über drei Stationen kombinierten sich die Gäste ins Zentrum, wo Tom Pföderl mit einer Direktabnahme aus 20 Metern erfolgreich war. „Wir wollten in die Zweikämpfe kommen, das haben wir von Anfang an nicht geschafft“ urteilt Höcherl. Dass es zur Pause nur 0:2 stand, hatten die Habacher vornehmlich dem Heilbrunner Benedikt Specker zu verdanken, der die Scherz-Attitüde der Freinacht eigenwillig interpretierte. Er setzte zunächst den Ball alleine vor Noah Praczek knapp links vorbei, dann einen Foulelfmeter drüber und kurz vor der Pause einen Schlenzer um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Zu wenig Druck nach vorn

Ein Faktor im Spiel war auch der ASV-Torhüter. Praczek foulte vor dem Elfer Specker um, obgleich der den Ball eigentlich schon Richtung Torauslinie befördert hatte. Beim 0:3 flog der Ball nach dem von Maximilian Specker getretenen Freistoß in einem Bogen um die Abwehrmauer in die Torwartecke. Kernproblem des ASV ist aber fraglos die Offensive. Die Bilanz diesmal: Tobias Habersetzer mit einem verzinkten Knaller aus halbrechter Warte, den Torwart Christoph Hüttl abwehren konnte. Überdies zwei Freistöße von Felix Habersetzer, weit jenseits der Erfolgsaussicht. „Das Spiel nach vorne war – da kann man ehrlich sein – bei Null“, räumte Höcherl ein.