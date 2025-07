Nach Pleite bei A-Ligist: Nord-Coach Cuhaci sieht Verbesserungsbedarf

Die Spvgg Sterkrade-Nord hat die vergangene Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 auf einem ordentlichen achten Tabellenrang beendet. Insbesondere die Hinserie war stark, die die Nordler auf dem sechsten Platz abschlossen. Daran will die Elf von Neu-Coach Oguzhan Cuhaci nun auch in der Sommer-Vorbereitung anknüpfen. Nach den ersten beiden Testspielen gegen die A-Ligisten TuS Mündelheim und RW Selimiyespor Lohberg sieht dieser noch einiges an Entwicklungspotenzial.

Insbesondere in der 1:5-Niederlage in Lohberg sieht Cuhaci einiges an Verbesserungsbedarf: „Wir hatten viel Ballbesitz und haben uns auch einige Torchancen herausgespielt, die wir aber nicht genutzt haben. Lohberg war dagegen sehr effektiv“, merkt der Übungsleiter an, blickt zugleich allerdings positiv in die Zukunft: „Natürlich tun fünf Gegentore von einem A-Ligisten auch weh. Aber ich habe viele Erkenntnisse gewonnen, aus denen wir lernen werden.“

Mit Blick auf die kommende Spielzeit bleibt der neue Chefcoach realistisch und setzt die Zielsetzung nicht allzu hoch an. Nach dem achten Tabellenplatz in der Vorsaison wolle die Spvgg zunächst einmal „so viel wie möglich punkten, um so schnell wie möglich mit der unteren Tabellenhälfte nichts zu tun zu haben“, wie Cuhaci hervorhebt. Ein ähnlich erfolgreicher Start wie in der abgelaufenen Saison dürfte da helfen: Aus den ersten vier Partien holten die Nordler starke zehn Punkte.

Top-Test gegen Oberliga-Aufsteiger