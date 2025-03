Nach Platzverweis läufts; Bevern springt auf Platz zwei

Noch vor der Partie gab es für Germania Leer extrem schlechte Neuigkeiten. Der etatmäßige Torwart Florian Demhartner fiel berufsbedingt aus, der zweite Torwart meldete sich krank, so sollte der dritte Torwart ran, der sich beim Duell der zweiten Herren im Vorfeld verletzte. So war absoluter Notstand und ein Spieler der dritten Herren hütete das Tor, Noah Omar-Diriye. "Er hat es ordentlich gemacht." sah Leer´s Coach Erhan Colak.

In der ersten Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe, in der wenig passierte. Bevern probierte mit langen Bällen vors Tor zu kommen, Leer spielte auf Konter, doch auf beiden Seiten passierte vor dem Tor nichts. So ging es mit dem Remis in die Pause. "Der Start der zweiten Halbzeit war dann Unglücklich." Jeffrey Richard St. Louis drang in den Sechzehner ein und es kam zum Zweikampf, bei dem er zu Boden ging: "Unser Erachten war es ein Elfmeter." resümierte Colak. Den bekam Leer aber nicht zugesprochen und der Angreifer beschwerte sich so heftig, dass er erst die Gelbe und schließlich die Gelb-Rote Karte bekam.

"Bis dahin waren wir gut drin, doch dann war es schwer und Bevern hat es dann auch gut ausgespielt. Meine Jungs haben gekämpft und sich aufgeopfert, aber Bevern war zu erfahren und zu effektiv." so Colak weiter. Der eingewechselte Bernd Gerdes traf nach einer Ecke in der 59. Minute zum 0:1. Es war sein neuntes Saisontor, sechs davon als Joker. Gut acht Minuten später erzielte Kai Siemund das 0:2 und in der 82. Minute machte Jan Kalvelage mit seinem 15. Saisontor nach langem Diagonalball den 0:3-Endstand perfekt. "Ein 0:3 ist dann natürlich sehr bitter, aber im Endeffekt dann schon auch verdient." resümierte Erhan Colak.

Durch den Sieg sprang Bevern auf Platz zwei und steht weiterhin zwei Punkte hinter Holthausen-Biene. Leer bleibt auf dem letzten Platz stehen. In der kommenden Woche steht für Bevern ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den SC Melle 03 an, während Leer nach Schüttorf reist.