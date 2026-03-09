Nach Platzverweis: "Hat uns den Stecker gezogen" Tabellenvierter setzt sich mit 4:0 gegen den Siebten durch – Platzverweis prägt zweite Halbzeit von red · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der Heeslinger SC hat am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den SV Meppen II setzte sich der Tabellenvierte mit 4:0 durch und festigte damit seine Position im oberen Tabellendrittel.

Der Heeslinger SC, vor der Partie Tabellenvierter mit 32 Punkten, nutzte den Heimvorteil konsequent und baute sein Punktekonto auf 35 Zähler aus. Der SV Meppen II, zuvor Siebter mit 29 Punkten, blieb nach der Niederlage bei dieser Punktzahl und rutschte in der Tabelle leicht ab. Becker bringt Heeslingen in Führung Die erste entscheidende Szene ereignete sich in der 21. Minute. Nach einer Standardsituation traf Becker zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Zuvor hatte Meppen II noch eine gute Möglichkeit zur eigenen Führung vergeben.

Mit dem knappen Vorsprung ging der Heeslinger SC in die Halbzeitpause, während die Gäste weiterhin auf ihre Chancen lauerten. Platzverweis verändert das Spiel Nach dem Seitenwechsel geriet Meppen II zusätzlich unter Druck. In der 55. Minute sah Hoffmann nach einem Foul mit offener Sohle die Rote Karte.