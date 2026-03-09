Nach Platzverweis: "Hat uns den Stecker gezogen"

Der Heeslinger SC hat am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den SV Meppen II setzte sich der Tabellenvierte mit 4:0 durch und festigte damit seine Position im oberen Tabellendrittel.
Der Heeslinger SC, vor der Partie Tabellenvierter mit 32 Punkten, nutzte den Heimvorteil konsequent und baute sein Punktekonto auf 35 Zähler aus. Der SV Meppen II, zuvor Siebter mit 29 Punkten, blieb nach der Niederlage bei dieser Punktzahl und rutschte in der Tabelle leicht ab.
Die erste entscheidende Szene ereignete sich in der 21. Minute. Nach einer Standardsituation traf Becker zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Zuvor hatte Meppen II noch eine gute Möglichkeit zur eigenen Führung vergeben.
Mit dem knappen Vorsprung ging der Heeslinger SC in die Halbzeitpause, während die Gäste weiterhin auf ihre Chancen lauerten.
Nach dem Seitenwechsel geriet Meppen II zusätzlich unter Druck. In der 55. Minute sah Hoffmann nach einem Foul mit offener Sohle die Rote Karte.
Heeslingen nutzte die Überzahl konsequent. Becker erhöhte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0. In der Schlussphase folgten weitere Tore durch Schallschmidt (80.) und Althausen (86.), die den deutlichen Endstand herstellten.
Meppens Trainer Carsten Stammermann bewertete die Partie kritisch: „Ziemlich unglücklicher Spielverlauf: Vor dem 0:1 hatten wir eine sehr gute Chance, bekommen dann ein Standardtor, nach der Pause eine dumme rote Karte und in Unterzahl müssen wir zumindest einen Elfmeter bekommen. Das 0:2 hat uns dann den Stecker gezogen.“
Trotz der deutlichen Niederlage will der Trainer den Blick nach vorne richten: „Die Niederlage wirft uns nicht um, wir bereiten uns jetzt auf die nächste Aufgabe gegen Braunschweig vor.“
Mit dem Erfolg festigt der Heeslinger SC seinen Platz im oberen Tabellenfeld der Oberliga Niedersachsen und bleibt in Reichweite der Spitzengruppe. Für den SV Meppen II bedeutet die Niederlage einen Dämpfer nach zuletzt guten Ergebnissen, auch wenn das Team weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Tabelle rangiert.