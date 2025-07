Nach Platzverweis gegen Steinmetz: Monatelange Sperre droht

Nach einer ordentlichen ersten Saison als Aufsteiger in der Landesliga, Gruppe 2, die als Tabellensiebter beendet wurde, hat sich der ambitionierte VfB Bottrop unter Neu-Trainer Marco Hoffmann auch für die anstehende Spielzeit wieder hohe Ziele gesteckt. Zum Vorbereitungs-Auftakt traf der VfB im Highlight-Spiel auf Drittligist Rot-Weiss Essen und unterlag mit 0:10, im zweiten Test folgte dann gegen den unterklassigen SV Zweckel der erste Sieg. Doch der Erfolg wurde von dem Platzverweis gegen Defensiv-Stratege Danny Steinmetz getrübt, welcher eine lange Sperre zur Folge haben könnte.

So., 06.07.2025, 15:00 Uhr

Das Duell beim Bezirksligisten aus Zweckel verlief für die Hoffmann-Elf bereits in der ersten Hälfte nicht wirklich nach Plan: Nachdem Justin Tyler Schwandt bereits in der Anfangsviertelstunde auf 1:0 für den Underdog stellen konnte, taten sich die Gäste aus Bottrop in der Folge schwer und kamen bis zur Pause nicht zum Torerfolg. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn kam es dann zu besagtem Platzverweis: Nach einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler hatte sich der erfahrene Danny Steinmetz nicht im Griff und wurde folgerichtig mit glattroter Karte des Feldes verwiesen. Dieser könnte nur schwere Folgen haben.