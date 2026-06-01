Nach Platzverweis: "Dafür gebührt ihm großer Respekt"

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der 6. Minute brachte Maik Laschkowski Wendezelle mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften zwar gefällig kombinierten, jedoch nur selten zu klaren Torchancen kamen.

Der MTV Hondelage hat am 29. Spieltag eine knappe Heimniederlage gegen den TSV Wendezelle hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenzweiten, der mit 62 Punkten zu den konstantesten Mannschaften der Liga gehört, unterlagen die Gastgeber mit 1:2.

Die Gastgeber nutzten ihre numerische Überlegenheit zunächst konsequent. Niklas Gottsleben erzielte in der 59. Minute den verdienten Ausgleich zum 1:1 und brachte Hondelage zurück ins Spiel.

Kurz vor der Pause geriet Wendezelle personell in Unterzahl. Nach einem groben Foulspiel zeigte der Schiedsrichter dem Kapitän der Gäste die Rote Karte. Damit schien sich die Ausgangslage für die zweite Halbzeit zugunsten des Tabellenvierten aus Hondelage zu verändern.

Auch danach hatte die Mannschaft von Rafael Schindzielorz mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch nur selten zwingende Abschlüsse entwickeln. Die Gäste verteidigten diszipliniert und mussten die Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte in der 87. Minute sogar mit nur neun Spielern bestreiten.

Trotz doppelter Unterzahl gelang Wendezelle in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer. Len-Bennet Rüsing nutzte in der 90.+4 Minute einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber und sicherte dem Tabellenzweiten drei Punkte.

Respekt für faire Geste nach Platzverweis

Für Hondelage bleibt die Niederlage besonders deshalb ärgerlich, weil die Mannschaft über weite Strecken auf Augenhöhe mit einem Spitzenteam agierte. Mit 43 Punkten behauptet der MTV dennoch den vierten Tabellenplatz und liegt weiterhin vor dem punktgleichen BSC Acosta II.

Trainer Rafael Schindzielorz zog ein differenziertes Fazit: „Man hat gemerkt, dass es bei beiden Mannschaften um nichts mehr geht. Trotzdem haben wir es ganz gut gemacht gegen einen Top-Gegner. Uns hat oft der letzte Pass zum Torabschluss gefehlt.“

Besonders bitter sei der entscheidende Gegentreffer gewesen: „Ärgerlich ist das 1:2 durch einen unnötigen Fehler im Spielaufbau. Wir hätten gerne Linas Helmdach und Philipp Heidenreich mit einem Sieg verabschiedet.“

Lobende Worte fand der Hondelager Trainer zudem für den Wendezeller Kapitän, der nach seinem Platzverweis den direkten Weg in die Kabine des Gegners suchte: „Er ist in der Halbzeitpause zu uns gekommen und hat sich entschuldigt. Eine sehr faire Aktion. So etwas sieht man nicht oft und dafür gebührt ihm großer Respekt.“

Für Hondelage endete damit ein insgesamt ordentlicher Heimauftritt ohne den erhofften Ertrag. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe zeigte die Mannschaft eine engagierte Leistung, ließ jedoch die nötige Konsequenz im letzten Drittel vermissen. Wendezelle bestätigte dagegen einmal mehr seine Qualität und entschied eine ausgeglichene Partie mit bemerkenswerter Effizienz für sich.