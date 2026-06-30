Nach Platz 3: Landesliga-Spitzenteam holt acht Zugänge

– Foto: Jens Körner

Die SG Schorndorf aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht nach einer starken Aufstiegssaison mit Trainer Koray Yildiz in die neue Runde. Nach Platz drei als Bezirksliga-Meister stellt der Verein den Kader weiter um. Acht Zugänge stehen drei Abgängen gegenüber, die sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt klar nach oben.

Schorndorf hatte sich 2025 als Meister der Bezirksliga Rems/Murr/Hall die Rückkehr in die Landesliga gesichert und dort sofort überzeugt. In der Saison 2025/26 landete die Mannschaft auf Rang drei und gehörte damit direkt zur Spitzengruppe der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Der Aufsteiger holte sich schnell Stabilität, knüpfte an die erfolgreichen Bezirksliga-Jahre an und bestätigte die positive Entwicklung unter Koray Yildiz.

Nun wird der Kader für die nächste Landesliga-Saison erweitert. Joel Cseledes kommt vom SC Korb, Anas Hammouda und Nico Klasik wechseln vom TSV Schornbach zur SG. Paul Conradi stößt vom TSV Rudersberg hinzu. Mit Hajdar Shala vom FSV Waiblingen, Sven Haase vom SV Plüderhausen, Giovanni Camassa von der ASGI Schorndorf und Luca Pritzkow vom SV Fellbach erhält die Mannschaft weitere neue Optionen. Die Zugänge sollen helfen, die Breite und Qualität im Kader zu erhöhen.