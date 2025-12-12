Nach Personalbeben – so geht es in Wickrathhahn weiter

Vor zwei Wochen kam es bei Blau-Weiß Wickrathhahn zum großen Knall: Sowohl der Vereinsvorsitzende und Sportliche Leiter, Thomas Schmitz, als auch das Trainerduo Carlos Miguel und Mark Endemann traten von ihren Ämtern zurück.

Zuvor erlebte Wickrathhahn mit einer 0:6-Niederlage gegen den SV Schelsen den Tiefpunkt einer bis dato enttäuschenden Spielzeit. Das Verhältnis zwischen Spieler und Trainerteam war hingegen schon länger zerrüttet. Schmitz hielt dennoch bis zuletzt an Miguel und Endemann fest – mit seinem Rücktritt war dann allerdings auch die Zeit der beiden Trainer im Verein zu Ende.

Zwei Ligaspiele standen seit den Rücktritten nun an, beide gestaltete Wickrathhahn siegreich: Einem 2:0 gegen die DJK Hehn folgte am vergangenen Wochenende ein 2:1 gegen die Red Stars. Es waren die Saisonsiege zwei und drei in dieser Saison. „Wir haben in diesen Spielen Fußball gearbeitet. Es ging nicht ums Schönspielen, sondern darum, Punkte zu holen. Wir haben mit Einstellung und Willen gewonnen“, sagt Kevin Schwiers, Kapitän der Mannschaft.

Die Tabelle sieht zum Abschluss der Hinrunde mit zwölf Zählern wieder etwas freundlicher aus. Bedrohlich ist die Situation als Tabellenzwölfter allerdings weiterhin für Wickrathhahn – man ist punktgleich mit Hehn auf dem ersten potenziellen Abstiegsplatz. Mit einem neuen Trainer hat sich der Verein bislang jedoch nicht akut beschäftigt, sagt Kapitän Schwiers. Derzeit organisiert sich die Mannschaft selbst für das Training und die Spieltage – insbesondere die erfahrenden Spieler leiten das Team. Dieses Modell hat bislang Erfolg. „Das Teamgefüge entscheidet, weil kein Spieler bei uns Erfahrung als Trainer hat. Wir haben alle Spieler ins Boot geholt – und keiner sticht heraus“, sagt Schwiers.