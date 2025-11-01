Nach perfektem Oktober: Kreisoberligist lüftet leckeres Erfolgsrezept

"Döner-Challenge erfolgreich gemeistert!", titelte die SGU auf ihren Kanälen. Gemeinsam mit ihren Trainern Steven Ehrt und Christopher Heldt hatten die Sandersdorfer Kreisoberliga-Kicker für den Oktober eine Wette aufgesetzt. Der Einsatz: Bei vier Siegen geht eine Runde Döner auf das Trainerteam.

Mit einem 5:4 über die SG Jeber-Bergfrieden/Serno, einem 3:2-Erfolg beim SV Fortschritt Garitz, dem jüngsten 4:0-Heimsieg über den Paschlewwer SV und dem Köthener Nichtantritt im Reservepokal meisterte die Union-Zweite diese Challenge. Der Wetteinsatz wurde in dieser Woche eingelöst: "Natürlich stehen unsere Trainer zu ihrem Wort – und so gab’s am Trainings-Mittwoch Döner in allen Variationen für Mannschaft und Staff", schrieben die Sandersdorfer.

Mit dieser "Extra-Portion Energie" gehe es nun am Sonnabend ins Spitzenspiel beim SV Blau-Weiß Schortewitz. Dann ist der Tabellenzweite - mit 20 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter HSV Gröbern - zu Gast beim Rangfünften (18 Punkte). Und vielleicht legt die SG Union Sandersdorf II dort den Grundstein für den nächsten erfolgreichen Monat.