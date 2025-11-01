Nach perfektem Oktober: Kreisoberligist lüftet leckeres Erfolgsrezept

Ein perfekter Monat Oktober liegt hinter den Fußballern der SG Union Sandersdorf II. In der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld festigte die Union-Reserve mit drei Siegen ihren zweiten Tabellenplatz. Im "kleinen Kreispokal" erreichten die Sandersdorfer nach eine Nichtantritt des FC Eintracht Köthen II das Viertelfinale. Ihr (leckeres) Erfolgsrezept haben die Unioner in dieser Woche auf ihren Social-Media-Kanälen gelüftet.
"Döner-Challenge erfolgreich gemeistert!", titelte die SGU auf ihren Kanälen. Gemeinsam mit ihren Trainern Steven Ehrt und Christopher Heldt hatten die Sandersdorfer Kreisoberliga-Kicker für den Oktober eine Wette aufgesetzt. Der Einsatz: Bei vier Siegen geht eine Runde Döner auf das Trainerteam.
Mit einem 5:4 über die SG Jeber-Bergfrieden/Serno, einem 3:2-Erfolg beim SV Fortschritt Garitz, dem jüngsten 4:0-Heimsieg über den Paschlewwer SV und dem Köthener Nichtantritt im Reservepokal meisterte die Union-Zweite diese Challenge. Der Wetteinsatz wurde in dieser Woche eingelöst: "Natürlich stehen unsere Trainer zu ihrem Wort – und so gab’s am Trainings-Mittwoch Döner in allen Variationen für Mannschaft und Staff", schrieben die Sandersdorfer.
Mit dieser "Extra-Portion Energie" gehe es nun am Sonnabend ins Spitzenspiel beim SV Blau-Weiß Schortewitz. Dann ist der Tabellenzweite - mit 20 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter HSV Gröbern - zu Gast beim Rangfünften (18 Punkte). Und vielleicht legt die SG Union Sandersdorf II dort den Grundstein für den nächsten erfolgreichen Monat.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!